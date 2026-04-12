В Венгрии отмечается рекордная явка на парламентских выборах

15:23, 12 апреля 2026
По состоянию на 13:00 проголосовали более 54% избирателей, что значительно превышает показатели предыдущих лет.
В Венгрии во время парламентских выборов продолжают отмечать рекордную явку избирателей.

По состоянию на 13:00 в голосовании приняли участие 54,14% граждан, что на 14,14% больше, чем на аналогичное время во время выборов 2022 года. Об этом сообщает издание Telex.

По данным СМИ, предыдущий рекорд явки на этот час был зафиксирован в 2002 году — тогда проголосовали 42,82% избирателей.

Избирательные участки в стране работают с 6:00 до 19:00 по местному времени (с 7:00 до 20:00 по киевскому времени).

