В Угорщині фіксують рекордну явку на парламентських виборах

Станом на 13:00 проголосували понад 54% виборців, що значно перевищує показники попередніх років.

В Угорщині під час парламентських виборів продовжують фіксувати рекордну явку виборців.

Станом на 13:00 участь у голосуванні взяли 54,14% громадян, що на 14,14% більше, ніж на аналогічний час під час виборів 2022 року. Про це повідомляє видання Telex.

За даними ЗМІ, попередній рекорд явки на цю годину був зафіксований у 2002 році — тоді проголосували 42,82% виборців.

Виборчі дільниці в країні працюють з 6:00 до 19:00 за місцевим часом (з 7:00 до 20:00 за київським часом).

