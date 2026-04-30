  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине создадут сеть военных мемориальных кладбищ: Рада приняла закон

11:52, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закон вводит единые стандарты захоронения защитников, расширяет социальные гарантии и отменяет отдельные ограничения для почетных захоронений.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в целом законопроект №13693 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мест захоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

За проголосовали 267 народных депутатов.

Документ внедряет единые стандарты содержания мест захоронения воинов и гарантирует право на бесплатное захоронение для полных кавалеров ордена «За мужество».

Закон также определяет новые правила создания и функционирования мест почетного захоронения погибших защитников. Речь идет о формировании сети военных мемориальных кладбищ в каждой области, которые будут работать как филиалы государственного учреждения «Национальное военное мемориальное кладбище».

Ключевым изменением стал отказ от ограничения относительно захоронения на таких кладбищах лиц с непогашенной или неснятой судимостью за умышленные преступления. Это решение приняли с учетом принципа равенства в почтении всех, кто защищал государство.

Документ также нормирует порядок почетных захоронений на военных мемориальных кладбищах, военных кладбищах и специальных секторах, а также предусматривает возможность перезахоронения выдающихся борцов за независимость Украины ХХ века.

Отдельно закон устраняет несогласованность в законодательстве относительно социальных гарантий: полные кавалеры ордена «За мужество» официально получают право на бесплатное захоронение с военными почестями.

Кроме того, устанавливаются единые подходы к созданию и содержанию мест захоронения на уровне общин, а также урегулируются земельные вопросы, связанные с размещением военных мемориальных кладбищ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]