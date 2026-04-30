В Украине создадут сеть военных мемориальных кладбищ: Рада приняла закон

Закон вводит единые стандарты захоронения защитников, расширяет социальные гарантии и отменяет отдельные ограничения для почетных захоронений.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №13693 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мест захоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

За проголосовали 267 народных депутатов.

Документ внедряет единые стандарты содержания мест захоронения воинов и гарантирует право на бесплатное захоронение для полных кавалеров ордена «За мужество».

Закон также определяет новые правила создания и функционирования мест почетного захоронения погибших защитников. Речь идет о формировании сети военных мемориальных кладбищ в каждой области, которые будут работать как филиалы государственного учреждения «Национальное военное мемориальное кладбище».

Ключевым изменением стал отказ от ограничения относительно захоронения на таких кладбищах лиц с непогашенной или неснятой судимостью за умышленные преступления. Это решение приняли с учетом принципа равенства в почтении всех, кто защищал государство.

Документ также нормирует порядок почетных захоронений на военных мемориальных кладбищах, военных кладбищах и специальных секторах, а также предусматривает возможность перезахоронения выдающихся борцов за независимость Украины ХХ века.

Отдельно закон устраняет несогласованность в законодательстве относительно социальных гарантий: полные кавалеры ордена «За мужество» официально получают право на бесплатное захоронение с военными почестями.

Кроме того, устанавливаются единые подходы к созданию и содержанию мест захоронения на уровне общин, а также урегулируются земельные вопросы, связанные с размещением военных мемориальных кладбищ.

