В Україні створять мережу військових меморіальних кладовищ: Рада ухвалила закон

11:52, 30 квітня 2026
Закон запроваджує єдині стандарти поховання захисників, розширює соціальні гарантії та скасовує окремі обмеження для почесних поховань.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13693 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

За проголосували 267 народних депутатів.

Документ впроваджує єдині стандарти утримання місць поховання воїнів та гарантує право на безоплатне поховання для повних кавалерів ордена «За мужність».

Закон також визначає нові правила створення та функціонування місць почесного поховання загиблих захисників. Йдеться про формування мережі військових меморіальних кладовищ у кожній області, які працюватимуть як філії державної установи «Національне військове меморіальне кладовище».

Ключовою зміною стала відмова від обмеження щодо поховання на таких кладовищах осіб із непогашеною або незнятою судимістю за умисні злочини. Це рішення ухвалили з огляду на принцип рівності у вшануванні всіх, хто захищав державу.

Документ також унормовує порядок почесних поховань на військових меморіальних кладовищах, військових кладовищах і спеціальних секторах, а також передбачає можливість перепоховання видатних борців за незалежність України ХХ століття.

Окремо закон усуває неузгодженість у законодавстві щодо соціальних гарантій: повні кавалери ордена «За мужність» офіційно отримують право на безоплатне поховання з військовими почестями.

Крім того, встановлюються єдині підходи до створення й утримання місць поховання на рівні громад, а також врегульовуються земельні питання, пов’язані з розміщенням військових меморіальних кладовищ.

