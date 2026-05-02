От идеи до фронта за считаные сроки: в Раде предлагают ускорить разработку оружия

В Украине могут разрешить тестирование и закупку прототипов оружия, а также финансирование разработок без лишних процедур.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15215 от 1 мая 2026 года, который должен впервые системно урегулировать инновационную деятельность в сфере обороны. Документ находится на обработке в комитетах.

Что предлагают

Инициатива предусматривает комплексные изменения сразу в несколько законов — в частности о национальной безопасности, обороне, оборонных закупках и инновационной деятельности. Ключевая идея — создать целостную систему развития, внедрения и финансирования оборонных инноваций.

Законопроект вводит новые базовые понятия:

«инновации в сфере обороны» — технологии, продукты или решения, которые создают или усиливают способности сил обороны;

«инновационная деятельность в сфере обороны» — процесс их поиска, разработки, внедрения и масштабирования.

Минобороны станет центром инноваций

Законопроект закрепляет за Министерством обороны ключевую роль в формировании и реализации инновационной политики в обороне. Ведомство не только будет определять правила, но и координировать все процессы среди составляющих сил обороны.

Отдельно предусмотрено создание специального инновационного органа в системе Минобороны. Его функции будут охватывать анализ проблем обороны, отбор технологических решений, организацию испытаний, взаимодействие с научными учреждениями и производителями, а также ведение единой цифровой системы учета инновационных проектов.

К процессу привлекут больше структур

Документ расширяет круг участников инновационной деятельности. Кроме подразделений Вооруженных сил, к ней будут привлекать другие военные формирования, разведывательные и правоохранительные органы. Они будут обязаны передавать информацию о потребностях, разработках и результатах испытаний и участвовать во внедрении новых решений.

Как изменятся оборонные закупки

Существенные изменения касаются и сферы закупок. Законопроект прямо включает в оборонные закупки процессы тестирования прототипов, проведения прикладных исследований, экспериментальных разработок и модернизации вооружения. Также расширяется перечень товаров оборонного назначения — к нему добавляют материалы, образцы и прототипы, необходимые для исследований.

В условиях военного положения для части таких закупок предусматривают исключения из обязанности публикации отчетов — в частности для разработок, исследований и прототипов. Отдельный порядок закупок для инноваций должен определить правительство.

Финансирование и регулирование

Документ предлагает сделать финансирование инноваций в сфере обороны более гибким. В частности, предусматривается возможность государственной поддержки без обязательной регистрации инновационных проектов — при условии внедрения отдельных механизмов контроля. Также инновации интегрируют в систему оборонных закупок, что должно упростить их запуск.

Почему это нужно

В пояснительной записке указано, что сейчас инновации в обороне развиваются без единого подхода: не хватает координации, четких полномочий и механизмов финансирования. Это замедляет внедрение новых технологий, что критично в условиях войны.

Ожидается, что новый закон позволит быстрее переходить от разработки к применению, усилит взаимодействие государства, науки и бизнеса и повысит эффективность использования ресурсов.

Что дальше

В случае принятия закон вступит в силу на следующий день после опубликования. Кабинет министров в течение шести месяцев должен привести подзаконные акты в соответствие.

