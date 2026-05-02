Від ідеї до фронту за лічені терміни: у Раді пропонують прискорити розробку зброї

В Україні можуть дозволити тестування і закупівлю прототипів зброї, а також фінансування розробок без зайвих процедур.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15215 від 1 травня 2026 року, який має вперше системно врегулювати інноваційну діяльність у сфері оборони. Документ перебуває на опрацюванні в комітетах.

Що пропонують

Ініціатива передбачає комплексні зміни одразу до кількох законів — зокрема про національну безпеку, оборону, оборонні закупівлі та інноваційну діяльність. Ключова ідея — створити цілісну систему розвитку, впровадження та фінансування оборонних інновацій.

Законопроєкт вводить нові базові поняття:

«інновації у сфері оборони» — технології, продукти чи рішення, що створюють або посилюють спроможності сил оборони;

«інноваційна діяльність у сфері оборони» — процес їх пошуку, розроблення, впровадження та масштабування.

Міноборони стане центром інновацій

Законопроєкт закріплює за Міністерством оборони ключову роль у формуванні та реалізації інноваційної політики в обороні. Відомство не лише визначатиме правила, а й координуватиме всі процеси серед складових сил оборони.

Окремо передбачено створення спеціального інноваційного органу в системі Міноборони. Його функції охоплюватимуть аналіз проблем оборони, відбір технологічних рішень, організацію випробувань, взаємодію з науковими установами та виробниками, а також ведення єдиної цифрової системи обліку інноваційних проєктів.

До процесу долучать більше структур

Документ розширює коло учасників інноваційної діяльності. Окрім підрозділів Збройних сил, до неї залучатимуть інші військові формування, розвідувальні та правоохоронні органи. Вони матимуть обов’язок передавати інформацію про потреби, розробки та результати випробувань і брати участь у впровадженні нових рішень.

Як зміняться оборонні закупівлі

Суттєві зміни стосуються і сфери закупівель. Законопроєкт прямо включає до оборонних закупівель процеси тестування прототипів, проведення прикладних досліджень, експериментальних розробок та модернізації озброєння. Також розширюється перелік товарів оборонного призначення — до нього додають матеріали, зразки та прототипи, необхідні для досліджень.

В умовах воєнного стану для частини таких закупівель передбачають винятки з обов’язку публікації звітів — зокрема для розробок, досліджень і прототипів. Окремий порядок закупівель для інновацій має визначити уряд.

Фінансування та регулювання

Документ пропонує зробити фінансування інновацій у сфері оборони гнучкішим. Зокрема, передбачається можливість державної підтримки без обов’язкової реєстрації інноваційних проєктів — за умови запровадження окремих механізмів контролю. Також інновації інтегрують у систему оборонних закупівель, що має спростити їх запуск.

Чому це потрібно

У пояснювальній записці зазначено, що нині інновації в обороні розвиваються без єдиного підходу: бракує координації, чітких повноважень і механізмів фінансування. Це уповільнює впровадження нових технологій, що критично в умовах війни.

Очікується, що новий закон дозволить швидше переходити від розробки до застосування, посилить взаємодію держави, науки і бізнесу та підвищить ефективність використання ресурсів.

Що далі

У разі ухвалення закон набуде чинності наступного дня після опублікування. Кабінет міністрів протягом шести місяців має привести підзаконні акти у відповідність.

