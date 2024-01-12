Как получить больничный при симптомах ОРВИ или COVID-19 без посещения врача: разъяснение Минздрава

Украинцы могут получить больничный на 5 дней при симптомах ОРВИ или COVID-19 без посещения врача.

Фото: slovoidilo.ua

Министерство здравоохранения Украины напомнило условия оформления временной нетрудоспособности без личного посещения врача. Об этом говорится в пресс-службе Минздрава.

Пациентам с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ на период действия военного положения можно оформить временную нетрудоспособность на пять календарных дней дистанционно.

«В случае если действие медвывода о временной нетрудоспособности нужно будет продлить на период более пяти календарных дней, пациент обязательно должен будет явиться на личный прием к врачу.

Эта норма действовала во время пандемии и позволяла врачу формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности без личного приема», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может обратиться к врачу дистанционно с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи, а врач на основании обращения и опроса пациента откроет медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Для назначения лечения врач может дистанционно выписать электронный рецепт.

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