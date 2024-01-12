Як отримати лікарняний за симптомів ГРВІ або COVID-19 без відвідування лікаря: роз’яснення МОЗ

Українці можуть отримати лікарняний на 5 днів за симптомів ГРВІ або COVID-19 без відвідування лікаря.

Фото: slovoidilo.ua

Міністерство охорони здоров'я України нагадало умови оформлення тимчасової непрацездатності без особистого відвідування лікаря. Про це йдеться у пресслужбі МОЗ.

Пацієнтам із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ на період дії воєнного стану можна оформити тимчасову непрацездатність на п’ять календарних днів дистанційно.

«У разі, якщо дію медвисновку про тимчасову непрацездатність потрібно буде продовжити на період понад п’ять календарних днів, пацієнт обов’язково повинен буде з’явитися на особистий прийом до лікаря.

Ця норма діяла під час пандемії і дозволяла лікарю формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт має змогу звернутися до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт.

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