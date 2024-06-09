Куда поставить генератор, если на улице дождь: советы ГСЧС

Генератор должен всегда оставаться на улице, но нужно позаботиться о специальном навесе, который защитит прибор от осадков.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям дала гражданам несколько советов, куда поставить генератор, если на улице дождь.

В ведомстве отметили, что главное правило — ни в коем случае не вносить генератор в помещение: на балкон, в подъезд, магазин или кофейню. Ведь при работе выделяются токсичные вещества, от которых можно отравиться.

Генератор должен всегда оставаться на улице, но нужно позаботиться о специальном навесе, который защитит прибор от осадков.

- Сохранив генератор под накрытие, к нему должен быть доступ чистого прохладного воздуха.

- Если вы спрятали генератор в специальный контейнер, необходимо предусмотреть систему вывода выхлопных газов.

- Генератор не должен перегреваться.

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