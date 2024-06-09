Куди поставити генератор, якщо на вулиці дощ: поради ДСНС

Генератор має завжди залишатися на вулиці, але треба подбати про спеціальний навіс, який захистить прилад від опадів.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій дали громадянам кілька порад, куди поставити генератор, якщо на вулиці дощ.

У відомстві зазначили, що найголовніше правило — ні в якому разі не вносити генератор у приміщення: на балкон, у під’їзд, магазин чи кав’ярню. Адже під час роботи виділяються токсичні речовини, від яких можна отруїтися.

Генератор має завжди залишатися на вулиці, але треба подбати про спеціальний навіс, який захистить прилад від опадів.

- Заховавши генератор під накриття, до нього має бути доступ чистого прохолодного повітря.

- Якщо ви заховали генератор у спеціальний контейнер, потрібно передбачати систему виведення вихлопних газів.

- Генератор не повинен перегріватись.

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