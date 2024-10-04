YouTube берет пример с TikTok и увеличивает продолжительность видео Shorts до 3 минут

С 15 октября авторы смогут записывать и публиковать «шортсы» продолжительностью до 3 минут вместо 1 минуты.

Популярный видеохостинг YouTube вслед за платформой TikTok увеличивает продолжительность роликов в разделе Shorts. Об этом сообщает The Verge.

Так, уже с 15 октября авторы смогут записывать и публиковать «шортсы» продолжительностью до 3 минут вместо 1 минуты сейчас.

Нововведение позволит YouTube конкурировать с TikTok, где лимит продолжительности видео уже неоднократно увеличивался.

Сейчас в TikTok уже можно скачивать видео длиной до 10 минут.

Также в YouTube Shorts будет обновлен интерфейс: имя автора, название видео и информация о звуке станут компактнее и займут меньше места в нижней части экрана.

Кроме того, с 15 октября появится функция, позволяющая показывать меньше Shorts в ленте аккаунта. А авторам предоставят шаблоны, облегчающие создание коротких видео.

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