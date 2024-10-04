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YouTube бере приклад з TikTok і збільшує тривалість відео Shorts до 3 хвилин

18:36, 4 жовтня 2024
З 15 жовтня автори зможуть записувати і публікувати «шортси» тривалістю до 3 хвилин замість 1 хвилини зараз.
YouTube бере приклад з TikTok і збільшує тривалість відео Shorts до 3 хвилин
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Популярний відеохостинг YouTube вслід за платформою TikTok збільшує тривалість роликів у розділі Shorts. Про це повідомляє The Verge.

Так, вже з 15 жовтня автори зможуть записувати і публікувати «шортси» тривалістю до 3 хвилин замість 1 хвилини зараз.

Нововведення дасть змогу YouTube конкурувати з TikTok, де ліміт тривалості відео вже неодноразово збільшувався.

Зараз у TikTok вже можна завантажувати відео довжиною до 10 хвилин.

Також в YouTube Shorts буде оновлено інтерфейс: ім'я автора, назва відео та інформація про звук стануть компактнішими і займуть менше місця в нижній частині екрана.

Крім того, з 15 жовтня з’явиться функція, дає змогу показувати менше Shorts у стрічці акаунта. А авторам нададуть шаблони, які мають полегшити створення коротких відео.

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