YouTube бере приклад з TikTok і збільшує тривалість відео Shorts до 3 хвилин

З 15 жовтня автори зможуть записувати і публікувати «шортси» тривалістю до 3 хвилин замість 1 хвилини зараз.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Популярний відеохостинг YouTube вслід за платформою TikTok збільшує тривалість роликів у розділі Shorts. Про це повідомляє The Verge.

Так, вже з 15 жовтня автори зможуть записувати і публікувати «шортси» тривалістю до 3 хвилин замість 1 хвилини зараз.

Нововведення дасть змогу YouTube конкурувати з TikTok, де ліміт тривалості відео вже неодноразово збільшувався.

Зараз у TikTok вже можна завантажувати відео довжиною до 10 хвилин.

Також в YouTube Shorts буде оновлено інтерфейс: ім'я автора, назва відео та інформація про звук стануть компактнішими і займуть менше місця в нижній частині екрана.

Крім того, з 15 жовтня з’явиться функція, дає змогу показувати менше Shorts у стрічці акаунта. А авторам нададуть шаблони, які мають полегшити створення коротких відео.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.