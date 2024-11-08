Какими льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг могут воспользоваться военные

Защитники и защитницы могут воспользоваться рядом льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В этом году правительство развернуло программу зимней поддержки украинцев. Следовательно, защитники и защитницы, защищающие нашу страну, могут воспользоваться рядом льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявили в Министерстве социальной политики.

В частности, такие льготы распространяются на оплату услуг по управлению домом, поставке газа, электроэнергии, воды, отопления, вывоза мусора, а также на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Льготами могут воспользоваться:

участники боевых действий – 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;

участники войны – 50% скидки;

лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки;

члены семей погибших – 50% скидки

Куда обратиться за назначение льготы?

Необходимо обратиться в орган ПФУ, подать заявление лично в любом из сервисных центров ПФУ или направить его по почте.

Также заявления с необходимыми документами и сведениями принимаются

в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций

в ЦНАПах.

Онлайн это можно сделать:

– через вебпортал электронных услуг ПФУ (на портале необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи, в разделе «Все услуги» выбрать – «Заявление на жилищную субсидию или льготу». Далее заполнить предлагаемые формы).

– через мобильное приложение ПФУ.

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