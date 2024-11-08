Какими льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг могут воспользоваться военные

В этом году правительство развернуло программу зимней поддержки украинцев. Следовательно, защитники и защитницы, защищающие нашу страну, могут воспользоваться рядом льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявили в Министерстве социальной политики.
В частности, такие льготы распространяются на оплату услуг по управлению домом, поставке газа, электроэнергии, воды, отопления, вывоза мусора, а также на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Льготами могут воспользоваться:
Куда обратиться за назначение льготы?
Необходимо обратиться в орган ПФУ, подать заявление лично в любом из сервисных центров ПФУ или направить его по почте.
Также заявления с необходимыми документами и сведениями принимаются
Онлайн это можно сделать:
– через вебпортал электронных услуг ПФУ (на портале необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи, в разделе «Все услуги» выбрать – «Заявление на жилищную субсидию или льготу». Далее заполнить предлагаемые формы).
– через мобильное приложение ПФУ.
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