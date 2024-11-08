Избран председатель Хозяйственного суда Винницкой области

Председателем суда был избран судья Сергей Тисецкий.

Фото: vn.arbitr.gov.ua

8 ноября в Хозяйственном суде Винницкой области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании на административные должности председателя и заместителя председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По результатам тайного голосования на должность председателя Хозяйственного суда Винницкой области избран судья Тисецкого Сергей Сергеевич.

На должность заместителя председателя Хозяйственного суда Винницкой области – судью Нешик Ольгу Степановну.

Напомним, что в соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» указанные судьи избраны на административные должности сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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