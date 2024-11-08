Обрано голову Господарського суду Вінницької області

Головою суду було обрано суддю Сергія Тісецького.

Фото: vn.arbitr.gov.ua

8 листопада у Господарському суді Вінницької області відбулись збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання на адміністративні посади голови та заступника голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування на посаду голови Господарського суду Вінницької області обрано суддю Тісецького Сергія Сергійовича.

На посаду заступника голови Господарського суду Вінницької області - суддю Нешик Ольгу Степанівну.

Нагадаємо, що відповідно до частини 3 статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зазначених суддів обрано на адміністративні посади строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.