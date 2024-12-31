Поздравления с наступающим Новым годом 2025 — стихи, проза, открытки

Искренние поздравления с наступающим Новым 2025 годом.

Новый год уже на пороге. Это сказочный праздник, когда волшебная атмосфера окутывает все вокруг.

По восточному календарю животным-символом Нового 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея. В эти трудные для Украины времена каждое теплое слово дарит хотя бы тень улыбки и желание жить дальше и продолжать борьбу. Мы собрали лучшие поздравления с наступающим Новым годом в стихах, прозе, открытках, которые можно прислать родным и знакомым.

ВІРШІ

***

Рік Змії вже на порозі,

Щастя зичу я в дорозі!

Хай повзуть усі тривоги,

Щоб були прямі дороги!

***

Рік Змії вже стукає в дім,

Хай принесе щастя всім!

Хитрість Змії хай допомагає,

А мудрість шлях освітляє!

***

Рік Змії — рік мудрування,

Вдалі кроки й планування.

Хай удача мружить око,

Щастя буде біля боку!

***

Принесе хай Змія хитра

Мир, любов і дохід швидкий.

Усмішок і гарних справ,

Щасливо рік почати й смачних страв!

***

Нехай зимова дивна казка

Початок року зробить класним.

Усі бажання хай здійсняться,

Все буде добре та прекрасно!

Чудових днів, великих звершень,

Важливих справ усіх завершень.

Нових досягнень вдалих, вдачі

Та жити у чудовім щасті!

***

Новий рік спішить до нас,

Щоб раділи ви весь час,

Щоби дітки не хворіли,

Щоб на все хватало сили.

Щоб гроші пливли рікою,

А біди обходили стороною.

Щоб ви були завжди багаті,

Дитячий сміх лунав щоб в хаті.

ПРОЗА

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З прийдешнім Новим роком! Нехай 2025 рік буде для тебе найщасливішим: сповненим яскравих емоцій, приємних несподіванок і теплих зустрічей. Бажаю, щоб усе, чого ти хочеш, збулося, а кожен день нового року приносив лише радість!

***

Нехай 2025 рік стане для нас роком довгоочікуваної перемоги! Бажаю, щоб усі наші захисники повернулися додому до своїх родин, а ми знову змогли жити у спокійній, щасливій країні. Нехай прийдешній рік принесе силу, віру й багато приводів для радості!

***

Наближається Новий рік, і я щиро бажаю, щоб 2025-й став для вас роком нових можливостей, яскравих подій і приємних несподіванок. Нехай у вашому житті буде більше радості, а труднощі залишаться у минулому. Бажаю міцного здоров’я, добробуту і незабутніх моментів із тими, хто робить ваше життя особливим!

***

Вітаю з прийдешнім Новим роком! Нехай 2025-й стане для тебе роком світла, любові та нових можливостей. Бажаю здоров’я, щасливих моментів і теплих обіймів. Нехай усе, про що ти мрієш, обов’язково здійсниться, а життя радує кожного дня!

***

Новий рік — час дива, здійснення мрій і можливості побувати в справжній казці. Бажаю в це яскраве і веселе свято обійняти і привітати всіх близьких, знайти під ялинкою чудові подарунки і виконати найзаповітнішу мрію!

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