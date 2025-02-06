Правительство вернуло денежную компенсацию за «упаковку малыша» – какая сумма доступна

Потратить компенсационные средства можно на товары для ребенка в торговых заведениях, которые присоединились к монетизации «упаковки малыша».

Кабинет Министров поддержал постановление, согласно которому в 2025 году семьи, в которых родился ребенок, смогут как и раньше получить денежную компенсацию стоимости единовременной натуральной помощи «упаковка малыша». В 2025 году стоимость компенсации составит 7 689 грн.

Потратить компенсационные средства можно на товары для ребенка в торговых заведениях, которые присоединились к монетизации «упаковки малыша».

Также для родителей и новорожденных доступна натуральная помощь «упаковка малыша». Это более 50 детских вещей.

В 2024 году после публичных консультаций с семьями было обновлено содержимое этого бокса. В обновленную «упаковку малыша» добавили товары, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплые вещи. Также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают.

Также в бокс добавили практический советчик для всех родителей новорожденных «От рождения до года».

Ранее Правительство упростило процедуру выдачи документов через программу єМалятко.

Напомним, в Верховную Раду подали законопроект 12184 о повышении денежной помощи для родителей при рождении ребенка.

В то же время министр социальной политики Оксана Жолнович во время форума «Демографическое будущее Украины» заявила о критически низком уровне рождаемости в Украине в 2023-2024 годах.

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