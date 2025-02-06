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Уряд повернув грошову компенсацію за «пакунок малюка» – яка сума доступна

18:51, 6 лютого 2025
Витратити компенсаційні кошти можна на товари для дитини у закладах торгівлі, які приєднались до монетизації «пакунка малюка».
Уряд повернув грошову компенсацію за «пакунок малюка» – яка сума доступна
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Кабінет Міністрів підтримав постанову відповідно до якої у 2025 році родини, у яких народилась дитина, зможуть, як і раніше, отримати грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». У 2025 році вартість компенсації становитиме 7 689 грн. 

Витратити компенсаційні кошти можна на товари для дитини у закладах торгівлі, які приєднались до монетизації «пакунка малюка».

Також для батьків та новонароджених доступна натуральна допомога «пакунок малюка». Це понад 50 дитячих речей. 

У 2024 році після публічних консультацій з родинами було оновило вміст цього боксу. В оновлений «пакунок малюка» додали товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри і зменшили кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають. 

Також в бокс додали практичний порадник для всіх батьків новонароджених «Від народження до року». 

Раніше Уряд спростив процедуру видачі документів через програму єМалятко.

Нагадаємо, що у Верховній Раді подали законопроєкт 12184 про підвищення грошової допомоги для батьків при народженні дитини.

Водночас Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час форуму «Демографічне майбутнє України» заявила про критично низький рівень народжуваності в Україні у 2023-2024 роках.

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