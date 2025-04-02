Может ли ребенок самостоятельно получать алименты – объяснение

Алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка.

Фото: Fact-News.com.ua

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Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, достаточный для его развития, а родители обязаны обеспечивать его финансово до совершеннолетия. Одной из форм такого содержания является выплата алиментов, которые могут выплачиваться по договоренности между родителями или по решению суда. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Согласно статье 179 Семейного кодекса Украины, алименты, полученные на ребенка, являются его собственностью. Отец или мать, которые получают эти средства, должны использовать их исключительно в интересах ребенка - на питание, лечение, образование, одежду и другие нужды.

Может ли ребенок самостоятельно получать алименты?

Если ребенок достиг 14 лет, он имеет право участвовать в распоряжении алиментами. Кроме того, несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) могут самостоятельно получать алименты и использовать их согласно нормам Гражданского кодекса Украины.

В соответствии со статьей 32 этого кодекса, несовершеннолетние имеют неполную гражданскую дееспособность, которая дает им возможность:

самостоятельно открывать и распоряжаться банковским счетом;

использовать собственный заработок, стипендию или другие доходы.

Однако перед тем, как перечислять алименты непосредственно на счет ребенка, стоит проверить, не открыто ли исполнительное производство по принудительному взысканию алиментов. Если такое производство есть, средства должны поступать на счет того из родителей, которого определил суд (в соответствии со статьей 47 Закона Украины «Об исполнительном производстве»).

Как избежать конфликтов?

Чтобы предотвратить недоразумения, родители могут заключить договор об уплате алиментов (статья 189 Семейного кодекса Украины). В нем можно определить размер, сроки выплат и реквизиты личного счета ребенка для перечисления средств. Такой договор должен быть составлен в письменной форме и удостоверен нотариально.

В случае невыполнения договоренностей алименты могут быть взысканы на основании исполнительной надписи нотариуса.

Эксперты отмечают: важно правильно оформлять назначение платежа, отмечая, что это алименты на содержание ребенка, а также указывать период, за который они уплачиваются.

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