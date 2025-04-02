Чи може дитина самостійно отримувати аліменти – пояснення

Аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.

Фото: Fact-News.com.ua

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Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її розвитку, а батьки зобов’язані забезпечувати її фінансово до повноліття. Однією з форм такого утримання є виплата аліментів, які можуть сплачуватися за домовленістю між батьками або за рішенням суду. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Згідно зі статтею 179 Сімейного кодексу України, аліменти, отримані на дитину, є її власністю. Батько чи мати, які отримують ці кошти, повинні використовувати їх виключно в інтересах дитини—на харчування, лікування, освіту, одяг та інші потреби.

Чи може дитина самостійно отримувати аліменти?

Якщо дитина досягла 14 років, вона має право брати участь у розпорядженні аліментами. Крім того, неповнолітні (від 14 до 18 років) можуть самостійно отримувати аліменти та використовувати їх згідно із нормами Цивільного кодексу України.

Відповідно до статті 32 цього кодексу, неповнолітні мають неповну цивільну дієздатність, яка дає їм можливість:

самостійно відкривати та розпоряджатися банківським рахунком;

використовувати власний заробіток, стипендію або інші доходи.

Проте перед тим, як перераховувати аліменти безпосередньо на рахунок дитини, варто перевірити, чи не відкрито виконавче провадження щодо примусового стягнення аліментів. Якщо таке провадження є, кошти мають надходити на рахунок того з батьків, якого визначив суд (відповідно до статті 47 Закону України «Про виконавче провадження»).

Як уникнути конфліктів?

Щоб запобігти непорозумінням, батьки можуть укласти договір про сплату аліментів (стаття 189 Сімейного кодексу України). У ньому можна визначити розмір, строки виплат і реквізити особистого рахунку дитини для перерахування коштів. Такий договір має бути складений у письмовій формі та посвідчений нотаріально.

У разі невиконання домовленостей аліменти можуть бути стягнуті на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Експерти наголошують: важливо правильно оформлювати призначення платежу, зазначаючи, що це аліменти на утримання дитини, а також вказувати період, за який вони сплачуються.

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