Кабмін призначив Олену Ференс заступником міністра юстиції

Уряд призначив Олену Ференс заступником міністра юстиції.

Фото: oblpon.uz.ua

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Кабмін на засіданні 1 квітня призначив Олену Ференс заступником Міністра юстиції України.

Раніше віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина направила до уряду подання на призначення заступницею міністра юстиції Олени Ференс.

«Олена Ференс є фаховим спеціалістом. Я дійсно подала пропозицію щодо призначення її заступницею міністра. Вважаю, що вона є тією людиною, яка сьогодні потрібна моїй команді», - заявила Стефанішина.

Автор: Наталя Мамченко

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