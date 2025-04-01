Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін призначив Олену Ференс заступником міністра юстиції

13:55, 1 квітня 2025
Уряд призначив Олену Ференс заступником міністра юстиції.
Кабмін призначив Олену Ференс заступником міністра юстиції
Фото: oblpon.uz.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін на засіданні 1 квітня призначив Олену Ференс заступником Міністра юстиції України.

Раніше віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина направила до уряду подання на призначення заступницею міністра юстиції Олени Ференс.

«Олена Ференс є фаховим спеціалістом. Я дійсно подала пропозицію щодо призначення її заступницею міністра. Вважаю, що вона є тією людиною, яка сьогодні потрібна моїй команді», - заявила Стефанішина.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовозобов’язані чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти без застосунку Резерв+ і без проходження ВЛК

Чоловікам 18-60 років за кордоном не потрібно відвідувати ТЦК, проходити ВЛК і необовʼязково мати застосунок Резерв+, щоб їм видали паспорт.

Рада суддів оголосила про відбір членів Експертної ради для формування складу нових спеціалізованих адміністративних судів

Документи для участі у відборі членів Експертної ради по квоті РСУ можна подати з 3 по 21 квітня.

Кабмін дозволив мопедам та мотоциклам їздити смугою для маршрутних авто

Надано право проїзду мопедам та мотоциклам смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів.

Кабмін призначив Олену Ференс заступником міністра юстиції

Уряд призначив Олену Ференс заступником міністра юстиції.

З 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратили чинність – Мінекономіки

З 1 квітня забронювати працівників можуть лише підприємства з оновленою критичністю.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва