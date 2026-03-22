Три рецепта приготовления паски: классическая, творожная и заварная
В Украине готовят несколько традиционных видов паски: классическую с изюмом, творожную без выпечки и заварную творожную паску. Каждый вид выпечки украшают глазурью, цукатами, орехами или кондитерской посыпкой.
Классическая паска с изюмом
Ингредиенты:
- мука — 1 кг
- молоко — 500 мл
- свежие дрожжи — 50 г (или сухие — 15 г)
- яйца — 6 шт.
- сахар — 300 г
- сливочное масло — 200 г
- изюм — 200 г
- ванильный сахар — 10 г
- соль — щепотка
Приготовление: замесить дрожжевое тесто из теплого молока, дрожжей, яиц, масла, сахара и муки. Дать тесту подняться, добавить изюм, выложить в формы и выпекать 35–45 минут при 180°С.
Творожная паска (без выпечки)
Ингредиенты:
- творог домашний жирный (от 9%) — 500 г
- сливки (33–35%) — 170 мл
- сливочное масло — 100 г
- сахарная пудра — 100 г
- изюм — 50 г
- цукаты — 50 г
- ванилин — щепотка
Приготовление: протереть творог через сито, добавить взбитое с сахарной пудрой масло и сливки. Всыпать изюм и цукаты, выложить в пасочницу, застеленную марлей, поставить под гнет на 12 часов в холодильник.
Заварная творожная паска
Ингредиенты:
- творог — 1 кг
- сметана — 200 г
- яйца — 5 шт.
- сахар — 300 г
- сливочное масло — 250 г
- изюм — 100 г
- цукаты — 100 г
- ванильный сахар — 10 г
Приготовление: взбить яйца с сахаром, добавить сметану и творог. Варить на водяной бане, постоянно помешивая, до загустения. Затем добавить масло, изюм и цукаты, выложить в форму с марлей и оставить в холодильнике под грузом на сутки.
Глазурь для паски
Ингредиенты:
- белки — 2 шт.
- сахарная пудра — 200 г
- лимонный сок — 1 ч. л.
Приготовление: взбить белки до пышной пены, постепенно добавляя сахарную пудру и лимонный сок. Взбивать до плотной глянцевой консистенции, после чего покрыть паску и украсить цукатами или кондитерской посыпкой.
