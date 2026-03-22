Три рецепта приготовления паски: классическая, творожная и заварная

23:30, 22 марта 2026
Паска остается главным атрибутом пасхального стола в Украине, символизируя Воскресение Христово и духовное обновление.
В Украине готовят несколько традиционных видов паски: классическую с изюмом, творожную без выпечки и заварную творожную паску. Каждый вид выпечки украшают глазурью, цукатами, орехами или кондитерской посыпкой.

Классическая паска с изюмом

Ингредиенты:

  • мука — 1 кг
  • молоко — 500 мл
  • свежие дрожжи — 50 г (или сухие — 15 г)
  • яйца — 6 шт.
  • сахар — 300 г
  • сливочное масло — 200 г
  • изюм — 200 г
  • ванильный сахар — 10 г
  • соль — щепотка

Приготовление: замесить дрожжевое тесто из теплого молока, дрожжей, яиц, масла, сахара и муки. Дать тесту подняться, добавить изюм, выложить в формы и выпекать 35–45 минут при 180°С.

Творожная паска (без выпечки)

Ингредиенты:

  • творог домашний жирный (от 9%) — 500 г
  • сливки (33–35%) — 170 мл
  • сливочное масло — 100 г
  • сахарная пудра — 100 г
  • изюм — 50 г
  • цукаты — 50 г
  • ванилин — щепотка

Приготовление: протереть творог через сито, добавить взбитое с сахарной пудрой масло и сливки. Всыпать изюм и цукаты, выложить в пасочницу, застеленную марлей, поставить под гнет на 12 часов в холодильник.

Заварная творожная паска

Ингредиенты:

  • творог — 1 кг
  • сметана — 200 г
  • яйца — 5 шт.
  • сахар — 300 г
  • сливочное масло — 250 г
  • изюм — 100 г
  • цукаты — 100 г
  • ванильный сахар — 10 г

Приготовление: взбить яйца с сахаром, добавить сметану и творог. Варить на водяной бане, постоянно помешивая, до загустения. Затем добавить масло, изюм и цукаты, выложить в форму с марлей и оставить в холодильнике под грузом на сутки.

Глазурь для паски

Ингредиенты:

  • белки — 2 шт.
  • сахарная пудра — 200 г
  • лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление: взбить белки до пышной пены, постепенно добавляя сахарную пудру и лимонный сок. Взбивать до плотной глянцевой консистенции, после чего покрыть паску и украсить цукатами или кондитерской посыпкой.

