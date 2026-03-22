Три рецепта приготовления паски: классическая, творожная и заварная

Паска остается главным атрибутом пасхального стола в Украине, символизируя Воскресение Христово и духовное обновление.

В Украине готовят несколько традиционных видов паски: классическую с изюмом, творожную без выпечки и заварную творожную паску. Каждый вид выпечки украшают глазурью, цукатами, орехами или кондитерской посыпкой.

Классическая паска с изюмом

Ингредиенты:

мука — 1 кг

молоко — 500 мл

свежие дрожжи — 50 г (или сухие — 15 г)

яйца — 6 шт.

сахар — 300 г

сливочное масло — 200 г

изюм — 200 г

ванильный сахар — 10 г

соль — щепотка

Приготовление: замесить дрожжевое тесто из теплого молока, дрожжей, яиц, масла, сахара и муки. Дать тесту подняться, добавить изюм, выложить в формы и выпекать 35–45 минут при 180°С.

Творожная паска (без выпечки)

Ингредиенты:

творог домашний жирный (от 9%) — 500 г

сливки (33–35%) — 170 мл

сливочное масло — 100 г

сахарная пудра — 100 г

изюм — 50 г

цукаты — 50 г

ванилин — щепотка

Приготовление: протереть творог через сито, добавить взбитое с сахарной пудрой масло и сливки. Всыпать изюм и цукаты, выложить в пасочницу, застеленную марлей, поставить под гнет на 12 часов в холодильник.

Заварная творожная паска

Ингредиенты:

творог — 1 кг

сметана — 200 г

яйца — 5 шт.

сахар — 300 г

сливочное масло — 250 г

изюм — 100 г

цукаты — 100 г

ванильный сахар — 10 г

Приготовление: взбить яйца с сахаром, добавить сметану и творог. Варить на водяной бане, постоянно помешивая, до загустения. Затем добавить масло, изюм и цукаты, выложить в форму с марлей и оставить в холодильнике под грузом на сутки.

Глазурь для паски

Ингредиенты:

белки — 2 шт.

сахарная пудра — 200 г

лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление: взбить белки до пышной пены, постепенно добавляя сахарную пудру и лимонный сок. Взбивать до плотной глянцевой консистенции, после чего покрыть паску и украсить цукатами или кондитерской посыпкой.

