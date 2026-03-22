Три рецепти приготування паски: класична, сирна та заварна

23:30, 22 березня 2026
Паска залишається головним атрибутом великоднього столу в Україні, символізуючи Воскресіння Христове та духовне оновлення.
В Україні готують кілька традиційних видів паски: класичну з родзинками, сирну без випікання та заварну сирну паску. Кожен вид випічки прикрашають глазур’ю, цукатами, горіхами або кондитерською посипкою.

Класична паска з родзинками

Інгредієнти:

  • борошно — 1 кг
  • молоко — 500 мл
  • дріжджі свіжі — 50 г (або сухі — 15 г)
  • яйця — 6 шт.
  • цукор — 300 г
  • вершкове масло — 200 г
  • родзинки — 200 г
  • ванільний цукор — 10 г
  • сіль — дрібка

Приготування: замісити дріжджове тісто з теплого молока, дріжджів, яєць, масла, цукру та борошна. Дати тісту піднятися, додати родзинки, викласти у форми і випікати 35–45 хвилин при 180°С.

Сирна паска (без випікання)

Інгредієнти:

  • сир домашній жирний (від 9%) — 500 г
  • вершки (33–35%) — 170 мл
  • вершкове масло — 100 г
  • цукрова пудра — 100 г
  • родзинки — 50 г
  • цукати — 50 г
  • ванілін — щіпка

Приготування: перетерти сир через сито, додати збите з цукровою пудрою масло і вершки. Всипати родзинки та цукати, викласти в пасочницю, застелену марлею, поставити під гніт на 12 годин у холодильник.

Заварна сирна паска

Інгредієнти:

  • сир — 1 кг
  • сметана — 200 г
  • яйця — 5 шт.
  • цукор — 300 г
  • вершкове масло — 250 г
  • родзинки — 100 г
  • цукати — 100 г
  • ванільний цукор — 10 г

Приготування: збити яйця з цукром, додати сметану та сир. Варити на водяній бані, постійно помішуючи, до загустіння. Потім додати масло, родзинки і цукати, викласти у форму з марлею і залишити в холодильнику під гнітом на добу.

Глазур для паски

Інгредієнти:

  • білки — 2 шт.
  • цукрова пудра — 200 г
  • лимонний сік — 1 ч. л.

Приготування: збити білки до пишної піни, поступово додавати цукрову пудру та лимонний сік. Збивати до щільної глянцевої консистенції, після чого покрити паску та прикрасити цукатами або кондитерською посипкою.

