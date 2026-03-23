Неделя начнётся с головной боли и усталости – 23 марта Землю накроет магнитная буря

Геомагнитная активность достигнет уровня G2, возможны сбои в работе техники и ухудшение самочувствия.

Начало новой рабочей недели будет сопровождаться магнитной бурей. В воскресенье, 23 марта, на Земле ожидается геомагнитный шторм умеренной силы. Об этом сообщает meteoagent.

По данным портала, отслеживающего Кр-индекс, уровень бури уже достиг отметки 6, что соответствует магнитной буре класса G2.

Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии на Солнце. Они возникают в результате напряжения и разрыва линий магнитного поля, что вызывает взрывы энергии и выброс заряженных частиц, в частности протонов и электронов. Когда эти частицы достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитосферой, возникает геомагнитная активность.

Такие явления могут вызывать полярные сияния, а также влиять на работу техники — в частности, радиосвязи, спутников и навигационных систем. В некоторых случаях фиксируются колебания в электросетях.

Магнитные бури уровня G2 считаются умеренными, однако могут быть ощутимыми. Для людей они иногда проявляются головной болью, усталостью, нарушением сна и скачками артериального давления, особенно у метеозависимых.

Специалисты советуют в такие дни больше отдыхать, пить достаточно воды и избегать перегрузок и стрессов. Несмотря на умеренный уровень, магнитные бури могут влиять как на технические системы, так и на самочувствие людей.

