Тиждень почнеться з головного болю і втоми – 23 березня Землю накриє магнітна буря

09:55, 23 березня 2026
Геомагнітна активність досягне рівня G2, можливі збої в техніці та погіршення самопочуття.
Початок нового робочого тижня супроводжуватиметься магнітною бурею. У неділю, 23 березня, на Землі очікується геомагнітний шторм помірної сили. Про це повідомляє meteoagent.

За даними порталу, що відстежує Кр-індекс, рівень бурі вже досяг позначки 6, що відповідає магнітній бурі класу G2.

Сонячні спалахи є потужними викидами енергії на Сонці. Вони виникають унаслідок напруження та розриву ліній магнітного поля, що спричиняє вибухи енергії та викид заряджених частинок, зокрема протонів і електронів. Коли ці частинки досягають Землі та взаємодіють із її магнітосферою, виникає геомагнітна активність.

Такі явища можуть спричиняти полярні сяйва, а також впливати на роботу техніки — зокрема радіозв’язку, супутників і навігаційних систем. У деяких випадках фіксують коливання в електромережах.

Магнітні бурі рівня G2 вважаються помірними, однак можуть бути відчутними. Для людей вони іноді проявляються головним болем, втомою, порушенням сну та стрибками артеріального тиску, особливо у метеозалежних.

Фахівці радять у такі дні більше відпочивати, пити достатньо води та уникати перевантажень і стресів. Незважаючи на помірний рівень, магнітні бурі можуть впливати як на технічні системи, так і на самопочуття людей.

магнітні бурі космос

