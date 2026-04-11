Пенсия военнослужащим: в ПФ указали на главные особенности

В ПФ рассказали, куда и как обращаться за назначением пенсий военнослужащим.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило вопрос пенсий военнослужащим.

Пенсии за выслугу лет, по инвалидности или в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 № 2262 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» назначаются после увольнения с военной службы (при наличии права).

Закон определяет, в том числе, право на пенсию военнослужащих срочной службы и категории лиц, имеющих право на пенсию наравне с военнослужащими срочной службы.

Такое распределение важно для разграничения порядка обращения за назначением пенсии: в какой орган обращаться с заявлением и каким способом.

Военнослужащие срочной службы и лица, обеспечиваемые пенсией наравне с военнослужащими срочной службы, члены их семей для назначения пенсий по инвалидности или в случае потери кормильца обращаются с заявлением и необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Такой порядок действует, в частности, и для:

▪️ лиц, которые стали лицами с инвалидностью в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанного с непосредственным участием в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, в период действия военного положения вследствие самообороны при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением мероприятий правового режима военного положения (кроме работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий), пенсии по инвалидности которым назначаются в соответствии с Законом № 2262 начиная с 04.04.2025;

▪️ членов семей, которые подают заявление о назначении пенсии в случае потери кормильца за умершего кормильца, получавшего военную пенсию.

Способы подачи документов:

лично — в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Уволенные со службы военнослужащие, другие лица (кроме военнослужащих срочной службы), члены их семей (если пенсия умершему кормильцу не назначалась) подают заявления о назначении пенсий в орган Пенсионного фонда Украины через уполномоченный орган (структурное подразделение), который осуществляет подготовку документов, необходимых для назначения пенсий, силового министерства или ведомства по последнему месту службы (например, через ТЦК и СП).

Если лицо не уволено со службы

Если военнослужащему, который проходит службу, установлена инвалидность или военнослужащий — участник боевых действий достиг возраста: мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет, заявление о назначении пенсии по инвалидности или досрочной пенсии по возрасту в соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» подается в территориальный орган Пенсионного фонда Украины — лично или онлайн.

В этом случае право на пенсию (по инвалидности или по возрасту) определяется с учетом приобретенного страхового стажа.

После увольнения со службы может быть назначена пенсия по военному закону.

