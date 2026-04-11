  Суспільство

Пенсія військовослужбовцям: у ПФ вказали на головні особливості

10:01, 11 квітня 2026
У ПФ розповіли куди і як звертатись за призначенням пенсій військовослужбовцям.
Фото: ua.depositphotos.com
Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області роз’яснило питання пенсії військовослужбовцям

Куди і як звертатись за призначенням пенсій військовослужбовцям

Пенсії за вислугу років, по інвалідності або в разі втрати годувальника відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262 “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” призначаються після звільнення з військової служби (за наявності права).

Закон визначає, в тому числі право на пенсію військовослужбовців строкової служби та категорії осіб, які мають право на пенсію нарівні з військовослужбовцями строкової служби.

Такий розподіл є важливим для розмежування порядку звернення за призначенням пенсії: до якого органу звертатися із заявою, в який спосіб.

Військовослужбовці строкової служби та особи, які забезпечуються пенсією нарівні з військовослужбовцями строкової служби, члени їх сімей за призначенням пенсій по інвалідності або в разі втрати годувальника звертаються із заявою та необхідними документами до територіального органу Пенсійного фонду України.

Такий порядок діє, зокрема і для:

▪️ осіб, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, у період дії воєнного стану внаслідок самооборони під час виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (крім працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів), пенсії по інвалідності яким призначаються відповідно до Закону №2262 починаючи з 04.04.2025;

▪️ членів сімей, які подають заяву про призначення пенсії в разі втрати годувальника за померлого годувальника, який отримував військову пенсію.

Способи подачі документів:

- особисто – до сервісного центру Пенсійного фонду України;

- онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Звільнені зі служби військовослужбовці, інші особи (крім військовослужбовців строкової служби), члени їх сімей (якщо пенсія померлому годувальнику не призначалась) подають заяви про призначення пенсій до органу Пенсійного фонду України через уповноважений орган (структурний підрозділ), який здійснює підготовку документів, необхідних для призначення пенсій, силового міністерства або відомства за останнім місцем служби (наприклад через ТЦК СП).

Якщо особа не звільнена зі служби

Якщо військовослужбовцю, який проходить службу, встановлено інвалідність або військовослужбовець – учасник бойових дій досягнув віку: чоловіки – 55 років, жінки – 50 років, заява про призначення пенсії по інвалідності чи дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” подається до територіального органу Пенсійного фонду України – особисто або онлайн.

В цьому випадку право на пенсію (по інвалідності чи за віком) визначається з урахуванням набутого особою страхового стажу.

Після звільнення зі служби може бути призначена пенсія по військовому закону.

