Кто имеет право на назначение ежемесячной государственной социальной помощи — ответ ПФ
Назначение и выплата ежемесячной государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью» и Порядком назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи на уход, утвержденным постановлением КМУ от 02.04.2005 № 261.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило, что право на государственную социальную помощь имеют:
- лица, достигшие возраста 65 лет и в соответствии с законодательством не имеющие права на пенсию;
- лица с инвалидностью;
- дети умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.
Государственная социальная помощь назначается при условии, что лицо:
- не получает пенсию или социальные выплаты в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», а также помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» (кроме лиц с инвалидностью с детства или детей с инвалидностью, которые имеют право на государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца);
и
- является малообеспеченным: его среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением помощи, не превышает прожиточный минимум, установленный для лиц, утративших трудоспособность, с 01.01.2026 — 2 595 грн (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.