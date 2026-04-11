Кто имеет право на назначение ежемесячной государственной социальной помощи — ответ ПФ

Государственная социальная помощь назначается при двух условиях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Назначение и выплата ежемесячной государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью» и Порядком назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи на уход, утвержденным постановлением КМУ от 02.04.2005 № 261.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило, что право на государственную социальную помощь имеют:

лица, достигшие возраста 65 лет и в соответствии с законодательством не имеющие права на пенсию;

лица с инвалидностью;

дети умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.

Государственная социальная помощь назначается при условии, что лицо:

- не получает пенсию или социальные выплаты в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», а также помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» (кроме лиц с инвалидностью с детства или детей с инвалидностью, которые имеют право на государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца);

и

- является малообеспеченным: его среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением помощи, не превышает прожиточный минимум, установленный для лиц, утративших трудоспособность, с 01.01.2026 — 2 595 грн (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.