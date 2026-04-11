  1. Общество

Кто имеет право на назначение ежемесячной государственной социальной помощи — ответ ПФ

17:33, 11 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Государственная социальная помощь назначается при двух условиях.
Кто имеет право на назначение ежемесячной государственной социальной помощи — ответ ПФ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Назначение и выплата ежемесячной государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью» и Порядком назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи на уход, утвержденным постановлением КМУ от 02.04.2005 № 261.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило, что право на государственную социальную помощь имеют:

  • лица, достигшие возраста 65 лет и в соответствии с законодательством не имеющие права на пенсию;
  • лица с инвалидностью;
  • дети умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.

Государственная социальная помощь назначается при условии, что лицо:

- не получает пенсию или социальные выплаты в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», а также помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» (кроме лиц с инвалидностью с детства или детей с инвалидностью, которые имеют право на государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца);

и

- является малообеспеченным: его среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением помощи, не превышает прожиточный минимум, установленный для лиц, утративших трудоспособность, с 01.01.2026 — 2 595 грн (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]