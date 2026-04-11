  1. Суспільство

Хто має право на призначення щомісячної державної соціальної допомоги — відповідь ПФ

17:33, 11 квітня 2026
Державна соціальна допомога призначається за двох умовах.
Призначення та виплата щомісячної державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю здійснюється відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою КМУ від 02.04.2005 № 261.

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області нагадало, що право на державну соціальну допомогу мають:

  • особи, які досягли віку 65 років та відповідно до законодавства не мають права на пенсію;
  • особи з інвалідністю;
  • діти померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи.

Державна соціальна допомога призначається за умови, що особа:

- не одержує пенсію або соціальні виплати відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, та допомогу, відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника);

та

- є малозабезпеченою: її середньомісячний сукупний дохід за попередні шість календарних місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2026 – 2 595 грн (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).

