Поздравления с Пасхой – лучшие пожелания, стихи, смс и открытки
12 апреля верующие отмечают светлый праздник Пасхи, который символизирует победу жизни, любви и надежды. В этот особенный день мы искренне поздравляем всех, кто нам дорог, и желаем мира, согласия, Божьей благодати и душевного тепла.
«Судебно-юридическая газета» подготовила подборку лучших поздравлений — в прозе, стихах и в виде праздничных открыток — чтобы вы могли поделиться теплом с близкими.
Поздравления с Пасхой в прозе
Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искрится верой, помыслы — добром, а сердце — любовью.
***
Христос воскрес! Пусть сегодняшний день наполнит Вашу душу теплом и миром. Пусть надежда на будущее живет в Вашем сердце, и любовь пусть согревает Вас и Ваших близких в трудную минуту. Воистину воскрес!
***
С великим праздником светлой Пасхи! Пусть ангел оберегает от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос Воскрес!
***
Поздравляю с Пасхой и от души хочу пожелать светлого пути к счастью и благу, большой радости для сердца и только добрых дней в жизни. Пусть Господь тебя бережет, пусть ангел никогда не даст тебе упасть, пусть любовь, надежда и вера помогают преодолевать все трудности и творить добро!
***
Поздравляю с Пасхой. Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.
***
Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот воскресный день хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтобы все печали и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.
***
Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех невзгод. Пусть мысли будут светлыми, а счастье приходит в дом с каждым новым рассветом. Пусть ваша жизнь наполнится яркими встречами и событиями, верными друзьями, хорошим настроением и приятными ощущениями.
***
Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи и от души желаю сохранять в своем сердце огонек любви, надежды и веры, который всегда будет вести к светлому счастью. Желаю всех благ вашей семье, здоровья, мира и достатка, искренней радости и таких же больших чудес в жизни, как этот праздник.
***
Со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес! В этот светлый и торжественный день желаю вам добра, благополучия и мира! Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом весны, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и счастья!
***
Христос Воскрес! С добрым праздником Пасхи. Пусть в твою жизнь постучится светлое счастье, пусть для души этот день откроет врата радости. Желаю всего доброго и хорошего, желаю светлых мыслей и великодушных поступков, желаю истинной любви и Божьего благословения на благополучную долгую жизнь.
***
Христос Воскрес. От души поздравляю с праздником Пасхи и хочу пожелать всего самого доброго, светлого, нежного, радостного, прекрасного. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть звучат звонкие веселые голоса в твоем доме, пусть только любовь и счастье занимают все твое сердце!
***
Поздравляем Вас со светлым праздником Христова Воскресения! Пусть перезвон пасхальных колоколов принесет Вам только благие вести, пусть сердце Ваше наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности.
***
Поздравляем с праздником Пасхи! Мир вам и вашему дому, благополучия! Пусть невзгоды обходят стороной, в семье царит взаимопонимание, а за столом всегда собираются самые близкие и родные люди!
Поздравления с Пасхой в стихах
С Пасхой тебя
Я искренне поздравляю!
Пусть Бог тебе в жизни
Во всем помогает!
Пусть дарит Ангел
Любовь тебе с небес!
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
***
Желаю счастья и согласия в семье
И благодати Божьей с небес
И пусть по всей Украине звучит:
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
***
Колокола звонят нам сегодня:
«С Пасхой! С Пасхой!»
От земли и до небес —
Слышно повсюду: «Христос воскрес!»
Пусть Господь благословит,
Песня радости звучит,
Счастье пусть придет в этот час
И поселится у вас!
***
За столом собралась
Вся наша семья,
Празднует Пасху
Родная Украина.
С этим праздником
Я всех поздравляю,
Освященным яичком
Всех благословляю.
***
Пусть Пасха дарит надежду и тепло,
Чтобы счастья много к тебе пришло.
Пусть сердце поет, душа расцветает,
А большая радость в дом поспешает!
***
Пусть в корзину вам лягут барашек и паска,
Кусочек сала, ароматная колбаска,
И пару писанок с корешком хрена,
Пусть течет достаток в ваш дом!
Христос воскрес!
***
С Воскресением —
Светлым праздником!
Улыбок и радости много!
Пусть Божья благодать придет
И счастьем вас благословит!
Пусть паска будет на здоровье,
И благодать идет с небес,
В день, наполненный любовью,
Радуйтесь, ведь Христос Воскрес!
***
Весна расцвела, словно сказка,
И сияет солнцем высота небес.
Поздравляю со светлым праздником Пасхи!
Христос Воскрес!
Поздравления с Пасхой в СМС
Христос Воскрес! Мира, тепла и радости твоей душе
***
С Пасхой! Пусть в доме будет счастье и покой
***
Христос Воскрес! Здоровья, любви и Божьей милости
***
Светлой Пасхи! Пусть сердце радуется, а душа поет
***
Воистину Воскрес! Пусть сбываются все добрые мечты
***
С Пасхой! Мира, добра и семейного уюта
***
Христос Воскрес! Пусть жизнь будет светлой и счастливой
***
Поздравляю с Пасхой! Пусть Бог хранит тебя и родных
***
Светлого праздника! Радости, тепла и хорошего настроения
***
Христос Воскрес! Пусть удача будет рядом всегда
***
С Пасхой! Пусть в сердце царят любовь и вера
***
Воистину Воскрес! Желаю гармонии и душевного спокойствия
***
Христос Воскрес! Пусть дом наполнится счастьем и светом
***
С праздником! Желаю добра, радости и благополучия
***
Христос Воскрес! Пусть каждый день дарит надежду и тепло
Поздравления с Пасхой 2025 в открытках
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.