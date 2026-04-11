Поздравления с Пасхой – лучшие пожелания, стихи, смс и открытки

Лучшие поздравления с Пасхой в стихах, прозе и картинках смотрите в нашей подборке.

12 апреля верующие отмечают светлый праздник Пасхи, который символизирует победу жизни, любви и надежды. В этот особенный день мы искренне поздравляем всех, кто нам дорог, и желаем мира, согласия, Божьей благодати и душевного тепла.

«Судебно-юридическая газета» подготовила подборку лучших поздравлений — в прозе, стихах и в виде праздничных открыток — чтобы вы могли поделиться теплом с близкими.

Поздравления с Пасхой в прозе

Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искрится верой, помыслы — добром, а сердце — любовью.

***

Христос воскрес! Пусть сегодняшний день наполнит Вашу душу теплом и миром. Пусть надежда на будущее живет в Вашем сердце, и любовь пусть согревает Вас и Ваших близких в трудную минуту. Воистину воскрес!

***

С великим праздником светлой Пасхи! Пусть ангел оберегает от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос Воскрес!

***

Поздравляю с Пасхой и от души хочу пожелать светлого пути к счастью и благу, большой радости для сердца и только добрых дней в жизни. Пусть Господь тебя бережет, пусть ангел никогда не даст тебе упасть, пусть любовь, надежда и вера помогают преодолевать все трудности и творить добро!

***

Поздравляю с Пасхой. Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.

***

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот воскресный день хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтобы все печали и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

***

Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех невзгод. Пусть мысли будут светлыми, а счастье приходит в дом с каждым новым рассветом. Пусть ваша жизнь наполнится яркими встречами и событиями, верными друзьями, хорошим настроением и приятными ощущениями.

***

Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи и от души желаю сохранять в своем сердце огонек любви, надежды и веры, который всегда будет вести к светлому счастью. Желаю всех благ вашей семье, здоровья, мира и достатка, искренней радости и таких же больших чудес в жизни, как этот праздник.

***

Со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес! В этот светлый и торжественный день желаю вам добра, благополучия и мира! Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом весны, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и счастья!

***

Христос Воскрес! С добрым праздником Пасхи. Пусть в твою жизнь постучится светлое счастье, пусть для души этот день откроет врата радости. Желаю всего доброго и хорошего, желаю светлых мыслей и великодушных поступков, желаю истинной любви и Божьего благословения на благополучную долгую жизнь.

***

Христос Воскрес. От души поздравляю с праздником Пасхи и хочу пожелать всего самого доброго, светлого, нежного, радостного, прекрасного. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть звучат звонкие веселые голоса в твоем доме, пусть только любовь и счастье занимают все твое сердце!

***

Поздравляем Вас со светлым праздником Христова Воскресения! Пусть перезвон пасхальных колоколов принесет Вам только благие вести, пусть сердце Ваше наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности.

***

Поздравляем с праздником Пасхи! Мир вам и вашему дому, благополучия! Пусть невзгоды обходят стороной, в семье царит взаимопонимание, а за столом всегда собираются самые близкие и родные люди!

Поздравления с Пасхой в стихах

С Пасхой тебя

Я искренне поздравляю!

Пусть Бог тебе в жизни

Во всем помогает!

Пусть дарит Ангел

Любовь тебе с небес!

Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!

***

Желаю счастья и согласия в семье

И благодати Божьей с небес

И пусть по всей Украине звучит:

Христос воскрес!

Воистину воскрес!

***

Колокола звонят нам сегодня:

«С Пасхой! С Пасхой!»

От земли и до небес —

Слышно повсюду: «Христос воскрес!»

Пусть Господь благословит,

Песня радости звучит,

Счастье пусть придет в этот час

И поселится у вас!

***

За столом собралась

Вся наша семья,

Празднует Пасху

Родная Украина.

С этим праздником

Я всех поздравляю,

Освященным яичком

Всех благословляю.

***

Пусть Пасха дарит надежду и тепло,

Чтобы счастья много к тебе пришло.

Пусть сердце поет, душа расцветает,

А большая радость в дом поспешает!

***

Пусть в корзину вам лягут барашек и паска,

Кусочек сала, ароматная колбаска,

И пару писанок с корешком хрена,

Пусть течет достаток в ваш дом!

Христос воскрес!

***

С Воскресением —

Светлым праздником!

Улыбок и радости много!

Пусть Божья благодать придет

И счастьем вас благословит!

Пусть паска будет на здоровье,

И благодать идет с небес,

В день, наполненный любовью,

Радуйтесь, ведь Христос Воскрес!

***

Весна расцвела, словно сказка,

И сияет солнцем высота небес.

Поздравляю со светлым праздником Пасхи!

Христос Воскрес!

Поздравления с Пасхой в СМС

Христос Воскрес! Мира, тепла и радости твоей душе

***

С Пасхой! Пусть в доме будет счастье и покой

***

Христос Воскрес! Здоровья, любви и Божьей милости

***

Светлой Пасхи! Пусть сердце радуется, а душа поет

***

Воистину Воскрес! Пусть сбываются все добрые мечты

***

С Пасхой! Мира, добра и семейного уюта

***

Христос Воскрес! Пусть жизнь будет светлой и счастливой

***

Поздравляю с Пасхой! Пусть Бог хранит тебя и родных

***

Светлого праздника! Радости, тепла и хорошего настроения

***

Христос Воскрес! Пусть удача будет рядом всегда

***

С Пасхой! Пусть в сердце царят любовь и вера

***

Воистину Воскрес! Желаю гармонии и душевного спокойствия

***

Христос Воскрес! Пусть дом наполнится счастьем и светом

***

С праздником! Желаю добра, радости и благополучия

***

Христос Воскрес! Пусть каждый день дарит надежду и тепло

Поздравления с Пасхой 2025 в открытках

