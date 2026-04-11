Привітання з Великоднем — найкращі побажання, вірші, смс та листівки
12 квітня віряни святкують світле свято Великодня, що символізує перемогу життя, любові та надії. У цей особливий день ми щиро вітаємо тих, хто нам дорогий, бажаємо миру, злагоди, Божої благодаті та душевного тепла.
«Судово-юридична газета» підготувала добірку найкращих привітань — у прозі, віршах і у вигляді святкових листівок — аби ви могли поділитися теплом із близькими.
Привітання з Великоднем у прозі
Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні та завжди душа твоя іскриться вірою, помисли — добром, а серце — любов’ю.
Христос воскрес! Нехай сьогоднішній день наповнить Вашу душу теплом і миром. Нехай надія на майбутнє живе у Вашому серці, і любов нехай зігріває Вас і Ваших близьких у важку хвилину. Воістину воскрес!
З великим святом світлого Великодня! Нехай ангел оберігає від негараздів, а благодать не покидає серця. Бажаю чудес, весняного тепла, процвітання і миру. Христос Воскрес!
Поздоровляю з Пасхою і від душі хочу побажати світлої дороги до щастя і блага, великої радості для серця і тільки добрих днів в житті. Нехай Господь тебе береже, нехай ангел ніколи не дасть тобі впасти, нехай любов, надія і віра допомагають долати всі труднощі і творити добро!
Вітаю з Великоднем. Нехай Господь пошле благополуччя, мир і радість вашій домівці. Нехай в душі буде гармонія і спокій, здоров’я буде міцним, а любов наповнює серце і осяває все навколо.
Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокій, над головою буде мирне небо, а поруч — любимі та веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаю, щоб всі жалі та образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.
Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить із кожним новим світанком. Нехай ваше життя наповниться яскравими зустрічами і подіями, вірними друзями, хорошим настроєм і приємними відчуттями.
Христос Воскрес! Вітаю зі святом Великодня і від душі бажаю зберігати в своєму серці вогник любові, надії і віри, який завжди буде вести до світлого щастя. Бажаю всіх благ вашій родині, здоров'я, миру і достатку, щирої радості і таких же великих чудес в житті, як це свято.
Зі святом Великодня! Христос Воскрес! У цей світлий і урочистий день бажаю вам добра, благополуччя і миру! Нехай ваше життя оновиться разом із приходом весни, а почуття світлої радості ніколи не покидає душу. Бажаю гармонії, великої любові, сімейного затишку і щастя!
Христос Воскрес! З добрим святом Пасхи. Нехай в життя твою постукає світле щастя, нехай для душі цей день відкриє врата радості. Бажаю всього доброго і хорошого, бажаю світлих думок і великодушних вчинків, бажаю істинної любові і Божого благословення на благополучне довге життя.
Христос Воскрес. Від душі вітаю зі святом Пасхи і хочу побажати всього найдобрішого, світлого, ніжного, радісного, прекрасного. Нехай буде здорова вся твоя родина, нехай лунають дзвінкі веселі голоси в твоєму дому, нехай тільки любов і щастя займають все твоє серце!
Вітаємо Вас зі світлим святом Христового Воскресіння! Нехай передзвін великодніх дзвонів принесе Вам лише благі звістки, нехай серце Ваше наповниться радістю, нехай віра допомагає Вам долати труднощі.
Вітаємо зі святом Великодня! Мир вам і вашому дому, благополуччя! Щоб незгоди обходили стороною, в родині панувало взаєморозуміння, а за столом завжди збиралися всі найближчі та найрідніші люди!
Привітання з Великоднем у віршах
З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
- Христос воскрес!
- Воістину воскрес!
Дзвони дзвонять нам сьогодні:
"З Великоднем! З Великоднем!"
Від землі і до небес –
Чутно скрізь: "Христос воскрес!"
Хай Господь благословить,
Пісня радості звучить,
Щастя хай прийде в цей час
І поселиться у вас!
За столом зібралась
Вся наша родина,
Святкує Великдень
Рідна Україна.
Із тими святами
Я усіх вітаю,
Свяченим яєчком
Всіх благословляю.
Хай Великдень дарує надію й тепло,
Щоб щастя багато до тебе прийшло.
Хай серце співає, душа розквітає,
А радість велика у дім поспішає!
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос воскрес!
З Воскресінням –
Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров'я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов'ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
Привітання з Великоднем у СМС
Христос Воскрес! Миру, тепла і радості твоїй душі
З Великоднем! Нехай у домі буде щастя і спокій
Христос Воскрес! Здоров’я, любові та Божої ласки
Світлого Великодня! Хай серце радіє, а душа співає
Воістину Воскрес! Нехай збуваються всі добрі мрії
З Великоднем! Миру, добра і родинного затишку
Христос Воскрес! Нехай життя буде світлим і щасливим
Вітаю з Великоднем! Хай Бог береже тебе і рідних
Світлого свята! Радості, тепла і гарного настрою
Христос Воскрес! Нехай удача буде поруч завжди
З Великоднем! Хай у серці панує любов і віра
Воістину Воскрес! Бажаю гармонії та душевного спокою
Христос Воскрес! Хай дім наповниться щастям і світлом
Зі святом! Бажаю добра, радості та благополуччя
Христос Воскрес! Нехай кожен день дарує надію і тепло
