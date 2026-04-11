Привітання з Великоднем — найкращі побажання, вірші, смс та листівки

Найкращі привітання з Великоднем у віршах, прозі та в картинках дивіться у нашій добірці.

12 квітня віряни святкують світле свято Великодня, що символізує перемогу життя, любові та надії. У цей особливий день ми щиро вітаємо тих, хто нам дорогий, бажаємо миру, злагоди, Божої благодаті та душевного тепла.

«Судово-юридична газета» підготувала добірку найкращих привітань — у прозі, віршах і у вигляді святкових листівок — аби ви могли поділитися теплом із близькими.

Привітання з Великоднем у прозі

Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні та завжди душа твоя іскриться вірою, помисли — добром, а серце — любов’ю.

*****

Христос воскрес! Нехай сьогоднішній день наповнить Вашу душу теплом і миром. Нехай надія на майбутнє живе у Вашому серці, і любов нехай зігріває Вас і Ваших близьких у важку хвилину. Воістину воскрес!

*****

З великим святом світлого Великодня! Нехай ангел оберігає від негараздів, а благодать не покидає серця. Бажаю чудес, весняного тепла, процвітання і миру. Христос Воскрес!

*****

Поздоровляю з Пасхою і від душі хочу побажати світлої дороги до щастя і блага, великої радості для серця і тільки добрих днів в житті. Нехай Господь тебе береже, нехай ангел ніколи не дасть тобі впасти, нехай любов, надія і віра допомагають долати всі труднощі і творити добро!

*****

Вітаю з Великоднем. Нехай Господь пошле благополуччя, мир і радість вашій домівці. Нехай в душі буде гармонія і спокій, здоров’я буде міцним, а любов наповнює серце і осяває все навколо.

*****

Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокій, над головою буде мирне небо, а поруч — любимі та веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаю, щоб всі жалі та образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.

*****

Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить із кожним новим світанком. Нехай ваше життя наповниться яскравими зустрічами і подіями, вірними друзями, хорошим настроєм і приємними відчуттями.

*****

Христос Воскрес! Вітаю зі святом Великодня і від душі бажаю зберігати в своєму серці вогник любові, надії і віри, який завжди буде вести до світлого щастя. Бажаю всіх благ вашій родині, здоров'я, миру і достатку, щирої радості і таких же великих чудес в житті, як це свято.

*****

Зі святом Великодня! Христос Воскрес! У цей світлий і урочистий день бажаю вам добра, благополуччя і миру! Нехай ваше життя оновиться разом із приходом весни, а почуття світлої радості ніколи не покидає душу. Бажаю гармонії, великої любові, сімейного затишку і щастя!

*****

Христос Воскрес! З добрим святом Пасхи. Нехай в життя твою постукає світле щастя, нехай для душі цей день відкриє врата радості. Бажаю всього доброго і хорошого, бажаю світлих думок і великодушних вчинків, бажаю істинної любові і Божого благословення на благополучне довге життя.

*****

Христос Воскрес. Від душі вітаю зі святом Пасхи і хочу побажати всього найдобрішого, світлого, ніжного, радісного, прекрасного. Нехай буде здорова вся твоя родина, нехай лунають дзвінкі веселі голоси в твоєму дому, нехай тільки любов і щастя займають все твоє серце!

*****

Вітаємо Вас зі світлим святом Христового Воскресіння! Нехай передзвін великодніх дзвонів принесе Вам лише благі звістки, нехай серце Ваше наповниться радістю, нехай віра допомагає Вам долати труднощі.

*****

Вітаємо зі святом Великодня! Мир вам і вашому дому, благополуччя! Щоб незгоди обходили стороною, в родині панувало взаєморозуміння, а за столом завжди збиралися всі найближчі та найрідніші люди!

Привітання з Великоднем у віршах

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

***

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

- Христос воскрес!

- Воістину воскрес!

***

Дзвони дзвонять нам сьогодні:

"З Великоднем! З Великоднем!"

Від землі і до небес –

Чутно скрізь: "Христос воскрес!"

Хай Господь благословить,

Пісня радості звучить,

Щастя хай прийде в цей час

І поселиться у вас!

***

За столом зібралась

Вся наша родина,

Святкує Великдень

Рідна Україна.

Із тими святами

Я усіх вітаю,

Свяченим яєчком

Всіх благословляю.

***

Хай Великдень дарує надію й тепло,

Щоб щастя багато до тебе прийшло.

Хай серце співає, душа розквітає,

А радість велика у дім поспішає!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

***

З Воскресінням –

Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров'я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов'ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

***

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

Привітання з Великоднем у СМС

Христос Воскрес! Миру, тепла і радості твоїй душі

***

З Великоднем! Нехай у домі буде щастя і спокій

***

Христос Воскрес! Здоров’я, любові та Божої ласки

***

Світлого Великодня! Хай серце радіє, а душа співає

***

Воістину Воскрес! Нехай збуваються всі добрі мрії

***

З Великоднем! Миру, добра і родинного затишку

***

Христос Воскрес! Нехай життя буде світлим і щасливим

***

Вітаю з Великоднем! Хай Бог береже тебе і рідних

***

Світлого свята! Радості, тепла і гарного настрою

***

Христос Воскрес! Нехай удача буде поруч завжди

***

З Великоднем! Хай у серці панує любов і віра

***

Воістину Воскрес! Бажаю гармонії та душевного спокою

***

Христос Воскрес! Хай дім наповниться щастям і світлом

***

Зі святом! Бажаю добра, радості та благополуччя

***

Христос Воскрес! Нехай кожен день дарує надію і тепло

Привітання з Великоднем 2025 в листівках

