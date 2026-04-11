Пасха-2026: можно ли работать, ходить на кладбище и что нести в церковь

В воскресенье, 12 апреля, украинцы отмечают Воскресение Христово — праздник с глубокими традициями.

В воскресенье, 12 апреля, верующие отмечают Воскресение Христово — один из важнейших праздников христианского календаря, который сочетает в себе религиозные традиции, народные обычаи и устоявшиеся представления о том, что разрешено и что запрещено в этот день.

Пасха считается особым праздником, который широко почитают и отмечают. На законодательном уровне этот день является выходным, что позволяет людям отдохнуть и принять участие в богослужениях. В Пасхальное воскресенье традиционно молятся, радуются Воскресению Христа и проводят время с семьей.

Можно ли работать на Пасху

Распространено убеждение, что работать в этот день нельзя, однако церковь отмечает, что это не является грехом, если человек выполняет свои обязанности в силу обстоятельств. В то же время советуют по возможности отложить бытовые дела или свести их к минимуму, не занимаясь масштабными домашними работами.

Посещение кладбищ и богослужений

Существует мнение, что на Пасху не стоит посещать кладбище. Церковь не устанавливает строгого запрета, но рекомендует перенести такие визиты на поминальные дни, ведь сам праздник посвящен радости, а не скорби.

В то же время считается, что в ночь на Пасху желательно посетить богослужение, однако при отсутствии такой возможности достаточно искренней молитвы дома.

Что кладут в пасхальную корзину

Особое значение имеет пасхальная корзина, которую приносят в храм для освящения. Традиционно в неё кладут пасху, творог или масло, мясные блюда и соль. Допускается также красное вино в качестве символа, однако другие алкогольные напитки, а также деньги или личные вещи освящать не принято.

