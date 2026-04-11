Великдень-2026: чи можна працювати, ходити на кладовище і що нести до церкви

19:57, 11 квітня 2026
У неділю, 12 квітня, українці відзначають Воскресіння Христове — свято з глибокими традиціями.
Великдень-2026: чи можна працювати, ходити на кладовище і що нести до церкви
У неділю, 12 квітня, віряни відзначають Воскресіння Христове — одне з найважливіших свят християнського календаря, яке поєднує релігійні традиції, народні звичаї та усталені уявлення про дозволене і заборонене цього дня.

Великдень вважається особливим святом, яке широко шанують і відзначають. На законодавчому рівні цей день є вихідним, що дає змогу людям відпочити та долучитися до богослужінь. У Великодню неділю традиційно моляться, радіють Воскресінню Христа та проводять час із родиною.

Чи можна працювати на Великдень

Поширене переконання, що працювати у цей день не можна, однак церква зазначає, що це не є гріхом, якщо людина виконує свої обов’язки через обставини. Водночас радять за можливості відкласти побутові справи або звести їх до мінімуму, не займаючись масштабними домашніми роботами.

Відвідування кладовищ і богослужінь

Існує думка, що у Великдень не варто відвідувати кладовище. Церква не встановлює суворої заборони, але рекомендує перенести такі візити на поминальні дні, адже саме свято присвячене радості, а не скорботі.

Водночас вважається, що у ніч на Великдень бажано відвідати богослужіння, однак за відсутності такої можливості достатньо щирої молитви вдома.

Що кладуть у великодній кошик

Окреме значення має великодній кошик, який приносять до храму на освячення. Традиційно до нього кладуть паску, сир або масло, м’ясні страви та сіль. Допускається також червоне вино як символ, однак інші алкогольні напої, а також гроші чи особисті речі освячувати не прийнято.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Податки «заморозять»: у Раді пропонують мораторій на зміни під час війни

Новий законопроєкт передбачає мораторій на зміну елементів податків і зборів під час воєнного стану та протягом року після нього.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Воєнний стан не може бути підставою для прогулу: роботодавцям перепишуть правила звільнення працівників

У Раді пропонують уточнити підстави для звільнення працівників, які відсутні на роботі протягом трьох годин.

