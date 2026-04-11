Великдень-2026: чи можна працювати, ходити на кладовище і що нести до церкви

У неділю, 12 квітня, віряни відзначають Воскресіння Христове — одне з найважливіших свят християнського календаря, яке поєднує релігійні традиції, народні звичаї та усталені уявлення про дозволене і заборонене цього дня.

Великдень вважається особливим святом, яке широко шанують і відзначають. На законодавчому рівні цей день є вихідним, що дає змогу людям відпочити та долучитися до богослужінь. У Великодню неділю традиційно моляться, радіють Воскресінню Христа та проводять час із родиною.

Чи можна працювати на Великдень

Поширене переконання, що працювати у цей день не можна, однак церква зазначає, що це не є гріхом, якщо людина виконує свої обов’язки через обставини. Водночас радять за можливості відкласти побутові справи або звести їх до мінімуму, не займаючись масштабними домашніми роботами.

Відвідування кладовищ і богослужінь

Існує думка, що у Великдень не варто відвідувати кладовище. Церква не встановлює суворої заборони, але рекомендує перенести такі візити на поминальні дні, адже саме свято присвячене радості, а не скорботі.

Водночас вважається, що у ніч на Великдень бажано відвідати богослужіння, однак за відсутності такої можливості достатньо щирої молитви вдома.

Що кладуть у великодній кошик

Окреме значення має великодній кошик, який приносять до храму на освячення. Традиційно до нього кладуть паску, сир або масло, м’ясні страви та сіль. Допускається також червоне вино як символ, однак інші алкогольні напої, а також гроші чи особисті речі освячувати не прийнято.

