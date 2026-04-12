Пасхальные поверья – что предсказывало судьбу, брак или профессию

08:30, 12 апреля 2026
В народной традиции первые дни Пасхи связывали с возможностью «попросить» будущую профессию или личную судьбу во время богослужения.
По народным представлениям, первые три дня в храмах проходит праздничная служба.

Поверья во время богослужения

Существовало поверье, что в первый день Пасхи, когда человек приходит в церковь и впервые слышит слова «Христос воскрес!», он может мысленно ответить с просьбой о будущей профессии: если хочет научиться шить — «игла в руках», если мастерить — «топор в руках» и т. д.

Верования девушек о браке и красоте

Также существовало поверье, что девушки, желающие выйти замуж, во время пасхального богослужения должны были мысленно произнести: «Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого!».

Существовал и бытовой пасхальный обычай для девушек: для красоты освященное красное пасхальное яйцо клали в воду, после чего этой водой умывались.

Поверья о рождении детей

Отдельные поверья касались рождения детей. Согласно им, ребенок, родившийся в Пасхальное воскресенье, якобы должен был стать известным и знаменитым человеком, а те, кто родился в Пасхальную неделю, обладали крепким здоровьем.

Семейные обычаи

Отдельно описывались поверья, связанные с рождением детей и семейным благополучием. Женщина, которая не могла забеременеть, на Пасху, по народному представлению, должна была поставить рядом с собой дополнительную тарелку, положить туда кусочек пасхального кулича со словами «Кулич для детей!», а после трапезы этот кусочек крошили для птиц.

Также существовала традиция защиты детей: в течение Пасхи и недели после неё малышам натощак сначала давали кусочек освящённой пасхальной куличи, и только потом кормили другой пищей.

Народные представления о сверхъестественном

В народных верованиях Пасху также связывали с усилением активности мифологических существ. В частности, существовали рассказы о возможности увидеть или даже «укротить» ведьму: когда сторож открывает церковь, ведьмы якобы пытаются поцеловать замок, чтобы им «везде открывалось», а также могут прикасаться к священнику или его одежде; если им это не удавалось, по поверью, они теряли свои чары на год.

Поминальные традиции

Пасху в народной традиции также связывали с поминовением умерших. Родственники посещали могилы, молились, вспоминали умерших и оставляли там освященную пищу. В то же время существовало мнение, что Пасха — время радости, поэтому посещение кладбищ лучше отложить на поминальные дни, чтобы не смешивать праздник с трауром.

Поверья о смерти на Пасху

Отдельные поверья касались смерти в пасхальный период: считалось, что душа человека, умершего на Пасху или в пасхальную неделю, попадает в рай. Из-за этого такие смерти воспринимались как особые, а в народе существовало представление об «открытых вратах рая» в эти дни. В гроб могли класть красные крашенки, а также существовало поверье, что умерших в этот период встречает Христос и принимает их души.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС: собственник не может снять лицо с регистрации, если суд уже подтвердил его право пользования жильем

Верховный Суд подчеркнул, что наличие судебного решения о сохранении права пользования жильем делает невозможным снятие лица с регистрации по заявлению собственника.

В Украине подготовят отдельную стратегию действий на случай ядерных и химических угроз

Законопроектом предлагается внедрить Стратегию химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Налоги «заморозят»: в Раде предлагают мораторий на изменения во время войны

Новый законопроект предусматривает мораторий на изменение элементов налогов и сборов во время военного положения и в течение года после него.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

