  1. Общество
  2. / В Украине

Приметы о деньгах, благополучии и здоровье – подборка поверь и запретов на Пасху

10:35, 12 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Пасху украинцы традиционно следят за погодой, считая её показателем будущего урожая и благополучия.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Пасху украинцы сохраняют древние поверья: от погоды в праздничный день зависит урожай и благосостояние, а ряд действий считается запретным

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Погодные приметы и урожай

В народе считают, что погода на Пасху имеет символическое значение для будущего урожая.

Если в праздник солнечно и «играет» солнце — это предвещает теплое лето и щедрый урожай. Дождливая или пасмурная погода, по поверьям, обещает хороший урожай ржи и льна, а также дожди в мае. Мороз или гроза считаются признаком урожая льна. Звездная ночь на Пасху связывается с хорошей яйценоскостью кур, а также большим количеством ягод и грибов в лесу. Сильный ветер, по приметам, обещает урожай орехов.

Дом и здоровье

В народных поверьях есть и бытовые приметы, связанные со здоровьем и благополучием семьи.

Если утром в Пасху хозяин спит — это якобы предвещает хороший урожай пшеницы, а если хозяйка — льна. Умывание водой, в которую с вечера положили крашенку, считается способом сохранить здоровье и красоту. Пышная пасхальная кулич, по поверьям, символизирует благополучие в доме.

Приметы о деньгах

Некоторые поверья касаются финансов и благосостояния.

На Пасху не рекомендуется одалживать деньги. Остатки освященной пасхальной куличи рекомендуется отдать птицам — по поверьям, это приносит богатство. Также считается, что если во время службы в церкви затушить свечу, а затем принести её домой, это может принести удачу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]