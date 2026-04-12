Приметы о деньгах, благополучии и здоровье – подборка поверь и запретов на Пасху

На Пасху украинцы традиционно следят за погодой, считая её показателем будущего урожая и благополучия.

На Пасху украинцы сохраняют древние поверья: от погоды в праздничный день зависит урожай и благосостояние, а ряд действий считается запретным

Погодные приметы и урожай

В народе считают, что погода на Пасху имеет символическое значение для будущего урожая.

Если в праздник солнечно и «играет» солнце — это предвещает теплое лето и щедрый урожай. Дождливая или пасмурная погода, по поверьям, обещает хороший урожай ржи и льна, а также дожди в мае. Мороз или гроза считаются признаком урожая льна. Звездная ночь на Пасху связывается с хорошей яйценоскостью кур, а также большим количеством ягод и грибов в лесу. Сильный ветер, по приметам, обещает урожай орехов.

Дом и здоровье

В народных поверьях есть и бытовые приметы, связанные со здоровьем и благополучием семьи.

Если утром в Пасху хозяин спит — это якобы предвещает хороший урожай пшеницы, а если хозяйка — льна. Умывание водой, в которую с вечера положили крашенку, считается способом сохранить здоровье и красоту. Пышная пасхальная кулич, по поверьям, символизирует благополучие в доме.

Приметы о деньгах

Некоторые поверья касаются финансов и благосостояния.

На Пасху не рекомендуется одалживать деньги. Остатки освященной пасхальной куличи рекомендуется отдать птицам — по поверьям, это приносит богатство. Также считается, что если во время службы в церкви затушить свечу, а затем принести её домой, это может принести удачу.

