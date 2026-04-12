  1. Суспільство
  2. / В Україні

Прикмети про гроші, добробут та здоров’я – добірка вірувань та заборон на Великдень

10:35, 12 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Великдень українці традиційно спостерігають за погодою, вважаючи її показником майбутнього врожаю та добробуту.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Погодні прикмети та врожай

У народі вважають, що погода на Великдень має символічне значення для майбутнього врожаю.

Якщо на свято сонячно і «грає» сонце — це віщує тепле літо та щедрий урожай. Дощова або похмура погода, за віруваннями, обіцяє добрий врожай жита та льону, а також дощі в травні. Мороз або гроза вважаються ознакою врожаю льону. Зоряна ніч на Великдень пов’язується з гарною несучістю курей, а також великою кількістю ягід і грибів у лісі. Сильний вітер, за прикметами, обіцяє врожай горіхів.

Дім і здоров’я

У народних віруваннях є й побутові прикмети, пов’язані зі здоров’ям та добробутом родини.

Якщо вранці на Великдень господар спить — це нібито віщує добрий урожай пшениці, а якщо господиня — льону. Умивання водою, в яку з вечора поклали крашанку, вважається способом зберегти здоров’я та красу. Пишна великодня паска, за повір’ями, символізує добробут у домі.

Прикмети про гроші

Окремі вірування стосуються фінансів і достатку.

У Великдень не радять позичати гроші. Залишки освяченої паски рекомендують віддати птахам — це, за повір’ями, приносить багатство. Також вважається, що якщо під час служби у церкві загасити свічку і потім принести її додому, це може принести удачу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна свято

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]