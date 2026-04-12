Прикмети про гроші, добробут та здоров’я – добірка вірувань та заборон на Великдень
На Великдень українці зберігають давні вірування: від погоди у святковий день залежить урожай і добробут, а низка дій вважається забороненою
Погодні прикмети та врожай
У народі вважають, що погода на Великдень має символічне значення для майбутнього врожаю.
Якщо на свято сонячно і «грає» сонце — це віщує тепле літо та щедрий урожай. Дощова або похмура погода, за віруваннями, обіцяє добрий врожай жита та льону, а також дощі в травні. Мороз або гроза вважаються ознакою врожаю льону. Зоряна ніч на Великдень пов’язується з гарною несучістю курей, а також великою кількістю ягід і грибів у лісі. Сильний вітер, за прикметами, обіцяє врожай горіхів.
Дім і здоров’я
У народних віруваннях є й побутові прикмети, пов’язані зі здоров’ям та добробутом родини.
Якщо вранці на Великдень господар спить — це нібито віщує добрий урожай пшениці, а якщо господиня — льону. Умивання водою, в яку з вечора поклали крашанку, вважається способом зберегти здоров’я та красу. Пишна великодня паска, за повір’ями, символізує добробут у домі.
Прикмети про гроші
Окремі вірування стосуються фінансів і достатку.
У Великдень не радять позичати гроші. Залишки освяченої паски рекомендують віддати птахам — це, за повір’ями, приносить багатство. Також вважається, що якщо під час служби у церкві загасити свічку і потім принести її додому, це може принести удачу.
