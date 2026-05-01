Какую зарплату нужно иметь, чтобы получать пенсию 10 тысяч гривен: как считают выплаты в 2026 году

Пенсионный фонд показал, как рассчитывают пенсию — с примером.

Пенсионный фонд Украины объяснил порядок расчета пенсии по возрасту в соответствии со статьей 27 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Как отмечается, размер пенсии определяется по формуле: пенсия равна заработной плате, с которой уплачены страховые взносы, умноженной на коэффициент страхового стажа.

Для расчета учитывается средняя заработная плата в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии. В 2026 году этот показатель составляет 17 482,87 грн (за 2023–2025 годы).

Отдельно определяется коэффициент заработной платы — это среднее значение показателей за каждый месяц страхового стажа. Он рассчитывается как соотношение индивидуальной зарплаты к средней по стране за соответствующий месяц. При этом закон позволяет не учитывать до 60 месяцев с наименьшими доходами для оптимизации расчета.

Коэффициент страхового стажа зависит от его продолжительности. Например, при наличии 35 лет стажа (420 месяцев) он составляет 0,35.

В ПФУ привели пример расчета:

В декабре 2025 года мужчине начислено 29 840,50 грн заработной платы. Средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за этот месяц — 24 292,88 грн. Таким образом, месячный коэффициент заработной платы за декабрь 2025 года — 1,22836. Аналогично рассчитываются коэффициенты за каждый месяц периода, за который учитывается зарплата. Сумма таких коэффициентов делится на их количество — определяется коэффициент заработной платы. Например, после проведения оптимизации заработка он составил — 1,68352.

РАЗМЕР НАЗНАЧЕННОЙ ПЕНСИИ = 10 301,47 грн

В фонде также напомнили, что для расчета пенсии учитывается заработная плата за весь период страхового стажа с 1 июля 2000 года. В то же время по желанию лица могут дополнительно учитываться любые 60 месяцев стажа до этой даты при условии подтверждения соответствующими документами.

