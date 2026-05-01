  Суспільство

Яку зарплату потрібно мати, щоб отримати пенсію 10 тисяч гривень: як рахують виплати у 2026 році

11:45, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсійний фонд показав, як рахують пенсію — з прикладом.
Яку зарплату потрібно мати, щоб отримати пенсію 10 тисяч гривень: як рахують виплати у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України пояснив порядок обчислення пенсії за віком відповідно до статті 27 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначається, розмір пенсії визначається за формулою: пенсія дорівнює заробітній платі, з якої сплачено страхові внески, помноженій на коефіцієнт страхового стажу.

Для розрахунку враховується середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. У 2026 році цей показник становить 17 482,87 грн (за 2023–2025 роки).

Окремо визначається коефіцієнт заробітної плати — це середнє значення показників за кожен місяць страхового стажу. Він розраховується як співвідношення індивідуальної зарплати до середньої по країні за відповідний місяць. При цьому закон дозволяє не враховувати до 60 місяців із найнижчими доходами для оптимізації розрахунку.

Коефіцієнт страхового стажу залежить від тривалості стажу. Наприклад, за наявності 35 років стажу (420 місяців) він становить 0,35.

У ПФУ навели приклад розрахунку:

У грудні 2025 року чоловіку нараховано 29 840,50 грн заробітної плати. Середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за цей місяць — 24 292,88 грн. Тож місячний коефіцієнт заробітної плати за грудень 2025 року — 1,22836. Аналогічно розраховуються коефіцієнти за кожний місяць періоду, за який враховується зарплата. Сума таких коефіцієнтів ділиться на їх кількість — визначається коефіцієнт заробітної плати. Наприклад, після проведення оптимізації заробітку він склав — 1,68352.

РОЗМІР ПРИЗНАЧЕНОЇ ПЕНСІЇ = 10 301,47 грн

У фонді також нагадали, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу з 1 липня 2000 року. Водночас за бажанням особи можуть додатково враховуватися будь-які 60 місяців стажу до цієї дати за умови підтвердження відповідними документами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Україна Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]