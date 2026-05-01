Яку зарплату потрібно мати, щоб отримати пенсію 10 тисяч гривень: як рахують виплати у 2026 році

Пенсійний фонд показав, як рахують пенсію — з прикладом.

Пенсійний фонд України пояснив порядок обчислення пенсії за віком відповідно до статті 27 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Як зазначається, розмір пенсії визначається за формулою: пенсія дорівнює заробітній платі, з якої сплачено страхові внески, помноженій на коефіцієнт страхового стажу.

Для розрахунку враховується середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. У 2026 році цей показник становить 17 482,87 грн (за 2023–2025 роки).

Окремо визначається коефіцієнт заробітної плати — це середнє значення показників за кожен місяць страхового стажу. Він розраховується як співвідношення індивідуальної зарплати до середньої по країні за відповідний місяць. При цьому закон дозволяє не враховувати до 60 місяців із найнижчими доходами для оптимізації розрахунку.

Коефіцієнт страхового стажу залежить від тривалості стажу. Наприклад, за наявності 35 років стажу (420 місяців) він становить 0,35.

У ПФУ навели приклад розрахунку:

У грудні 2025 року чоловіку нараховано 29 840,50 грн заробітної плати. Середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за цей місяць — 24 292,88 грн. Тож місячний коефіцієнт заробітної плати за грудень 2025 року — 1,22836. Аналогічно розраховуються коефіцієнти за кожний місяць періоду, за який враховується зарплата. Сума таких коефіцієнтів ділиться на їх кількість — визначається коефіцієнт заробітної плати. Наприклад, після проведення оптимізації заробітку він склав — 1,68352.

РОЗМІР ПРИЗНАЧЕНОЇ ПЕНСІЇ = 10 301,47 грн

У фонді також нагадали, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу з 1 липня 2000 року. Водночас за бажанням особи можуть додатково враховуватися будь-які 60 місяців стажу до цієї дати за умови підтвердження відповідними документами.

