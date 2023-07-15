Первые прокуроры-стажеры начнут подготовку в августе

Первый конкурс на должности прокуроров-стажеров запланирован уже на 24 июля.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 10 июля сообщила, что в августе участники конкурса на 90 должностей прокуроров-стажеров начнут подготовку.

Также КДКП сообщила, что в ближайшее время Комиссия обнародует информацию о результатах квалификационного экзамена, определит место кандидатов в рейтинге, а также объявит конкурс на конкретные должности прокуроров-стажеров с последующим формированием резерва для замещения вакантных должностей прокуроров окружных прокуратур.

Кандидатам будет предоставлено время для подачи заявлений для участия в конкурсе на конкретную должность.

Проведение самого конкурса с личным участием кандидатов намечено на 24 июля 2023 года.

После этого руководителям соответствующих прокуратур будут направлены личные дела кандидатов на должности прокуроров и представления об их назначении прокурорами-стажерами окружной прокуратуры.

После назначения на должности прокуроры-стажеры окружных прокуратур должны пройти специальную подготовку сроком до 8 месяцев.

Напомним, что отбор на 90 вакантных должностей прокуроров окружных прокуратур был объявлен еще 8 июня 2022 года.

4 апреля 2023 года был объявлен еще один отбор на 200 должностей прокуроров окружных прокуратур.

Также отметим, что должности прокуроров – стажеров вернулись в прокуратуру в марте 2023 года, после того как 13 марта Президент подписал закон № 5158 (он же 2203-IX).

Согласно с законом прокурору-стажеру окружной прокуратуры может быть поручено осуществление процессуального руководства только в уголовных производствах об уголовных проступках и нетяжких преступлениях.

Процессуальные решения прокурора-стажера при осуществлении процессуального руководства подлежат согласованию со старшим прокурором группы прокуроров, а в определенных законом случаях - с руководителем органа прокуратуры.

Также прокурору стажеру запрещено:

осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах по тяжким и особо тяжким преступлениям;

быть старшим прокурором группы прокуроров;

быть привлеченным к работе в Офисе Генерального прокурора, областных и приравненных к ним прокуратурах;

По результатам работы прокурор-стажер может быть назначен на должность прокурора окружной прокуратуры.

Автор: Вячеслав Хрипун

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