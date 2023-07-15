Минкультуры включило в Нацперечень нематериального культурного наследия Украины 5 новых позиций

Министерство культуры и информационной политики добавило в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины 5 новых позиций.
А именно:
- Традиционное ремесло пчеловодства в Сватовском районе Луганской области;
- Традиция гуцульской художественной древесной резьбы;
- Традиционный обряд Маланка с. Белелуя Ивано-Франковской области;
- Традиционные женские украшения из бисера на Прикарпатье;
- Традиция и технология вышивки женской рубашки на Гадяччине.
Соответствующий приказ подписал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Территориальные общины должны предоставить МКИП планы охраны элементов – план должен содержать информацию о передаче знаний об элементах нематериального культурного наследия в сообществах, исследования культурного пространства, связанного с элементом, повышения осведомленности об элементе среди широких кругов.
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