Минкультуры включило в Нацперечень нематериального культурного наследия Украины 5 новых позиций

В список вошло традиционное ремесло пчеловодства в Сватовском районе Луганской области.

Источник фото: Bianca Ackermann / unsplash.com

Министерство культуры и информационной политики добавило в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины 5 новых позиций.

А именно:

Традиционное ремесло пчеловодства в Сватовском районе Луганской области;

Традиция гуцульской художественной древесной резьбы;

Традиционный обряд Маланка с. Белелуя Ивано-Франковской области;

Традиционные женские украшения из бисера на Прикарпатье;

Традиция и технология вышивки женской рубашки на Гадяччине.

Соответствующий приказ подписал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Территориальные общины должны предоставить МКИП планы охраны элементов – план должен содержать информацию о передаче знаний об элементах нематериального культурного наследия в сообществах, исследования культурного пространства, связанного с элементом, повышения осведомленности об элементе среди широких кругов.

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