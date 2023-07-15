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Мінкультури включило до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини України 5 нових позицій

13:09, 15 липня 2023
До переліку увійшло традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області.
Мінкультури включило до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини України 5 нових позицій
Джерело фото: Bianca Ackermann / unsplash.com
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Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України 5 нових позицій.

А саме:

  • Традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області; 
  • Традиція гуцульського художнього дереворізьблення; 
  • Традиційний обряд Маланка с. Белелуя Івано-Франківської області; 
  • Традиційні жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті; 
  • Традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині. 

Відповідний наказ підписав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Територіальні громади мають подати МКІП плани охорони елементів – план має містити інформацію про передачу знань про елементи нематеріальної культурної спадщини у спільнотах, дослідження культурного простору, пов’язаного з елементом, підвищення обізнаності про елемент серед широкого загалу.

 

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