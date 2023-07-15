Мінкультури включило до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини України 5 нових позицій

До переліку увійшло традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області.

Джерело фото: Bianca Ackermann / unsplash.com

Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України 5 нових позицій.

А саме:

Традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області;

Традиція гуцульського художнього дереворізьблення;

Традиційний обряд Маланка с. Белелуя Івано-Франківської області;

Традиційні жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті;

Традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині.

Відповідний наказ підписав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Територіальні громади мають подати МКІП плани охорони елементів – план має містити інформацію про передачу знань про елементи нематеріальної культурної спадщини у спільнотах, дослідження культурного простору, пов’язаного з елементом, підвищення обізнаності про елемент серед широкого загалу.

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