Мінкультури включило до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини України 5 нових позицій

Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України 5 нових позицій.
А саме:
- Традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області;
- Традиція гуцульського художнього дереворізьблення;
- Традиційний обряд Маланка с. Белелуя Івано-Франківської області;
- Традиційні жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті;
- Традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині.
Відповідний наказ підписав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Територіальні громади мають подати МКІП плани охорони елементів – план має містити інформацію про передачу знань про елементи нематеріальної культурної спадщини у спільнотах, дослідження культурного простору, пов’язаного з елементом, підвищення обізнаності про елемент серед широкого загалу.
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