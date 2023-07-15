Рада посилила відповідальність за шахрайство в умовах воєнного стану

Депутати ухвалили закон, який передбачає ув’язнення за шахрайство, яке завдало значної шкоди потерпілому під час дії воєнного стану на строк до 5 років (наразі максимум 3 роки).

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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №8235 про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України (щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень) авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу», серед яких очільник профільного комітету Сергій Іонушас, який передбачає ув’язнення на строк до 5 років за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, яке завдало значної шкоди потерпілому.

Ухваленим законом доповнено статтю 190 Криимінального кодексу(шахрайство) новою частиною такого змісту: Шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, - карається штрафом від чотирьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Для порівняння чинна редакція частини другої статті 190 Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність за шахрайство, яке завдало значної шкоди потерпілому у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Крім цього депутати вирішили залишити конфіскацію майна в якості додаткового покарання за: «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів представником влади чи з використанням ЗМІ». Початкова редакція документу передбачала скасування конфіскації майна за зазначене правопорушення. Однак комітет підтримав поправку, яка передбачає збереження покарання за виготовлення та поширення комуністичної символіки представниками влади чи з використанням ЗМІ у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», на Запоріжжі затримали підозрюваного у скоєнні низки шахрайств.

Автор: Ярослав Конощук

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