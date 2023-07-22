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ВККС ищет судей для 21 суда, в том числе в Киеве – есть список вакансий на временную командировку

16:29, 22 июля 2023
Судам Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова, а также судам еще девяти областей нужно 60 судей.
ВККС ищет судей для 21 суда, в том числе в Киеве – есть список вакансий на временную командировку
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 19 июля 2023 года впервые в своем новом составе объявила о начале процедуры временного командирования судей в другой суд того же уровня и специализации.

Согласно решению ВККС, в 21 суд планируется временно отправить 60 судей.

Часть предложенных для командировки судов находится в областных центрах и в крупных городах – Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Сумах, Ужгороде и Кривом Роге.

В частности, ВККС временно ищет 10 судей для Киевского окружного административного суда, 7 судей для Малиновского районного суда г. Одессы, 5 судей для Сумского апелляционного суда, 3 судей для Соломенского районного суда г. Киева, 2 судей для Хозяйственного суда Закарпатской области.

Необходимые документы судьи могут подать в течение 7 дней со дня объявления (т.е. с 19 июля). Документы могут быть поданы лично или отправлены по почте, в том числе по электронной почте.

Заседания ВККС по вопросу командирования судей состоятся 9, 16 и 23 августа.

Всего Комиссия планирует командировать:

1. До Київського окружного адміністративного суду  10 суддів.

Дата і час розгляду питання: 23 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

2. До Господарського суду Закарпатської області  2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

3. До місцевих загальних судів:

1. до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області  2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

2. до Біляївського районного суду Одеської області  3 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

3. до Бориспільського міськрайонного суду Київської області  2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

4. до Броварського міськрайонного суду Київської області  4 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

5. до Галицького районного суду міста Львова  2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

6. до Добровеличківського районного суду Кіровоградської області  2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

7. до Зарічного районного суду міста Суми  5 суддів.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

8. до Київського районного суду міста Харкова  1 судді.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

9. до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області  1 судді.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

10. до Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська  1 судді.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

11. до Лугинського районного суду Житомирської області  1 судді.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

12. до Малиновського районного суду міста Одеси  7 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

13. до Мар’їнського районного суду Донецької області  1 судді.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

14. до Олевського районного суду Житомирської області  1 судді.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

15. до Ружинського районного суду Житомирської області  1 судді.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

16. до Солом’янського районного суду міста Києва  3 судді.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

17. до Тернівського міського суду Дніпропетровської області  1 судді.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

18. до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області  5 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

4. До Сумського апеляційного суду – 5 суддів.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 09 год 30 хв.

Напомним, что на 2 августа 2023 года ВККС также назначила рассмотрение вопросов о командировании судей. Впрочем, на данном заседании Комиссия планирует рассмотреть вопрос как судей, которые ранее уже дали согласие на командировку, так и вопрос о досрочном окончании командировки судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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