В Украине произошли аварии на линиях электропередач

Из-за вражеских обстрелов отключения света испытали потребители Львовской, Николаевской, Донецкой и ряда других областей.

В Украине по состоянию на 22 июля произошли аварии на оборудовании оператора системы электропередачи. Из-за обстрелов обесточены две угольные шахты, шахтеров вывели на поверхность, – сообщает Министерство энергетики Украины.

Из-за аварии отключился трансформатор на подстанции 220 кВ оператора системы электропередачи во Львовской области. Потребителей запитали через резервные линии.

Кроме того, отключалась воздушная линия оператора системы передачи 750 кВ в Николаевской области. Потребители не обесточивались. Воздушная линия выведена в ремонт.

В Донецкой области из-за обстрелов обесточивались 18 населенных пунктов. В частности, без питания остались две угольные шахты, в которых на некоторое время находились заблокированные работники. Позже шахтеров успешно вывели на поверхность.

Из-за обстрелов остается без света часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В Минэнергетики отмечают, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

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