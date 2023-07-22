В Красногвардейском районе в Крыму детонирует склад оккупантов, видео

Дрон попал в склад боеприпасов врага.

Как мы писали, в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Там даже перекрывали движение через Крымский мост, но позже возобновили. Подтвердилась информация о попадании беспилотника в склад БК окупантов.

Так называемый "глава" Крыма Аксенов заявил о детонации на складе боеприпасов. Также было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места прилета.

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