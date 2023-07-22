У Красногвардійському районі в Криму детонує склад окупантів, відео

Дрон влучив у склад боєприпасів ворога.

Як ми писали, у Красногвардійському районі тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Там навіть перекривали рух через Кримський міст, але згодом відновили. Підтвердилася інформація про влучання безпілотника у склад БК окупантів.

Так званий "глава" Криму Аксьонов заявив про детонацію на складі боєприпасів. Також ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 км від місця прильоту.

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