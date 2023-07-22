У Енергоатомі заяви, що тендер на придбання електричних автобусів був скасований

Також там заявили, що прийняли рішення повернутися до цього питання після закінчення війни.

У Державному підприємстві «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» заявили, що тендер на придбання електроавтобусів, про який раніше повідомлялося, був скасований.

«Відповідний тендер на придбання електроавтобусів оголошувався тричі. І хоча необхідність у придбанні цих автобусів для перевезення персоналу АЕС залишається актуальною, відповідний тендер був скасований», - зазначили у Енергоатомі.

Також там заявили, що прийняли рішення повернутися до цього питання після закінчення війни.

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