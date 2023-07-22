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  1. В Украине

В Энергоатоме заявления, что тендер на покупку электрических автобусов был отменен

16:27, 22 июля 2023
Также там заявили, что приняли решение вернуться к этому вопросу после окончания войны.
В Энергоатоме заявления, что тендер на покупку электрических автобусов был отменен
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В Государственном предприятии «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» заявили, что тендер на покупку электроавтобусов, о котором ранее сообщалось, был отменен.

«Соответствующий тендер на покупку электроавтобусов объявлялся трижды. И хотя необходимость приобретения этих автобусов для перевозки персонала АЭС остается актуальной, соответствующий тендер был отменен», - отметили в Энергоатоме.

Также там заявили, что приняли решение вернуться к этому вопросу после окончания войны.

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