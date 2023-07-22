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  1. В Украине

Пограничный пес помешал нарушителю границы доплыть до Румынии

16:08, 22 июля 2023
Мужчину сначала заподозрили местные, а потом пес нашел «транспортное средство».
Пограничный пес помешал нарушителю границы доплыть до Румынии
Источник фото: Государственная пограничная служба Украины
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Пограничный пес обнаружил «транспортное средство» нарушителя границы и помешал попытке пересечь границу с Румынией, – сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Местные жители сообщили пограничникам о появлении неизвестного в одном из сел Измаильского района. Мужчина расспрашивал у жителей где проходит государственная граница. Вскоре, на берегу реки Дунай, сориентированы пограничные наряды обнаружили 28-летнего жителя Киевской области. Военнослужащим тот объяснял, что просто прогуливался по берегу, однако служебная собака Митчел обнаружил неподалеку от места задержания надутую воздухом автомобильную камеру и сумку с личными вещами задержанного.

Теперь за попытку незаконного пересечения государственной границы мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы».

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пограничники
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