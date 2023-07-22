Арахамия заявил, что идея запрета выезда семей чиновников за границу не получила поддержку в обществе

Давид Арахамия провел голосование на тему запрета выезда родственникам чиновников за границу и сообщил о результате.

Фото: Слуга народа

Как мы писали, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия решил поставить на обсуждение предложение о запрете выезда для родственников чиновников во время военного положения.

"Все госслужащие должны содержать свои семьи в Украине во время войны. Эта норма должна быть в законе о госслужбе во время войны", - говорилось в вопросе Арахамии.

Но идея запрета выезда семей чиновников за границу не получила поддержку в обществе. Об этом он написал в Телеграм.

"Спасибо за участие в опросе. Как и предполагал, у этой идеи нет безумной поддержки в обществе. Это было важно продемонстрировать моим коллегам", - сообщил глава фракции "Слуга народа".

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